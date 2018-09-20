Главные новости
В миреТрамп подписал указ об инструментах поддержания режима санкций против РФСпортВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правахЭкономикаОбъем запасов золота в резервах РФ вырос до 2 тысяч тонн
В России

По делу о похищении Авраама Руссо арестовали племянника Тельмана Исмаилова

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал на два месяца племянника экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова - Заура Марданова, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Марданова Заура Рамиза оглы меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 17 ноября", - огласила решение судья Елена Ленская в четверг.

Следователь в суде обратился с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он отметил, что причастность к похищению Марданова подтверждается показаниями свидетелей и Руссо, а также очной ставкой с артистом.

"Обвиняемый осведомлен о месте проживания потерпевшего и свидетелей, может угрожать и воздействовать на них. Марданов может скрыться от следствия, как на территории РФ, так и за рубежом", - отметил следователь.

Прокурор поддержал его позицию.

В свою очередь защита Марданова выступила против удовлетворения ходатайства следствия, отметив, что в представленных документах нет подтверждения причастности Марданова к происшествию, которое было 14 лет назад.

"В протоколе допроса потерпевшего Руссо каких-либо деталей не указывается. В ходе следственного действия потерпевший не давал каких-либо заявлений, что обвиняемый совершал захват, удержание или передвижение Руссо", - заявил адвокат Марданова Алексей Смирнов.

Он обратил внимание суда на то, что обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности, а в течение 14 лет после тех событий вообще не виделся и не общался с потерпевшим. Смирнов отметил, что следствие не представило какие-либо данные, указывающие на то, что Марданов может как-то воздействовать на свидетелей или скрыться от следствия.

Защитник также указал, что у обвиняемого очаговый туберкулез легких и подчеркнул, что Марданов "нуждается в уходе и лекарствах, а нахождение в СИЗО может нанести вред его жизни и здоровью".

Смирнов попросил суд отказать в ходатайстве следствия и смягчить наказание, назначив "меру пресечения в виде залога или домашний арест с любыми ограничениями".

Адвокат также отметил, что если следствие не окончится к 1 февраля 2019 года, то суд должен будет освободить Марданова, поскольку истечет срок давности по этому преступлению.

"Есть ли актуальность в том, что он будет содержаться под стражей до февраля? Актуальность повреждений Руссо уже отпала. Нет тех тяжких последствий, которые свидетельствовали бы, что обвиняемый должен находиться под стражей", - заявил Смирнов.

Руссо на очной ставке подтвердил, что у него никогда не было плохих отношений с Мардановым, добавил в заключение адвокат.

После заседания защита заявила, что обжалует решение суда.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца ещё одного фигуранта дела о похищении Руссо - бывшего водителя Исмаилова Владимира Гусакова. Ему ещё не предъявлено обвинение.

Им инкриминируется часть 2 статьи 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого). Если их вина будет доказана, фигурантам может грозить наказание от 5 до 12 лет заключения.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Авраам Руссо, Заур Марданов, Тельман Исмаилов

Новости по теме

В России
Израиль поделился с РФ данными о сбитом Ил-20 и о деятельности Ирана в СирииИзраиль поделился с РФ данными о сбитом Ил-20 и о деятельности Ирана в Сирии
Израильские военные представили в Москве итоги расследования о сбитом сирийской ПВО российском самолетеПодробнее
 На сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания "свой-чужой"На сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания "свой-чужой"
В Минобороны подчеркнули, что экспортная продукция такими системами не оснащаетсяПодробнее
 В ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизмеВ ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизме
Суд также напомнил о равнозначности экспертиз и других доказательств при рассмотрении делПодробнее
 Памфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честноПамфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честно
Глава ЦИК назвала решение крайизбиркома об отмене результатов второго тура единственным возможнымПодробнее
Приморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора края
Крайизбирком поставил под сомнение результаты голосования во втором туреПодробнее
 Трехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на майТрехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на май
Предложение Минтруда должно утвердить российское правительствоПодробнее
 В новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и ИщенкоВ новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и Ищенко
Элла Памфилова пояснила, что результаты были обнулены, поэтому будет объявлен не третий тур, а новые выборы, в которых смогут участвовать не только кандидаты, прошедшие во второй турПодробнее
 Три члена экипажа МКС 4 октября вернутся на ЗемлюТри члена экипажа МКС 4 октября вернутся на Землю
Через неделю после этого на станцию отправятся россиянин Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник ХейгПодробнее
 Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиИстребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской области
В Минобороны сообщили, что причиной крушения стала техническая неисправность, пилоты живыПодробнее
 В МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМСВ МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМС
Замглавы министерства Зубов пояснил, что в миграционной службе нет подведомственных ГРУ подразделенийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 сентября6 фото
20 сентября
Фотохроника 20 сентября
Фотохроника 19 сентября6 фото
19 сентября
Фотохроника 19 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп подписал указ об инструментах поддержания режима санкций против РФСпортВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правахЭкономикаОбъем запасов золота в резервах РФ вырос до 2 тысяч тоннВ РоссииНа сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания "свой-чужой"В РоссииПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяВ РоссииВ ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизме

Суд в Москве арестовал предполагаемого организатора нелегальных казино Бажанова

Австрийская полиция выдала ордер на арест основателя арт-группы "Война" Воротникова

Об этом сообщили члены объединения Подробнее

Что произошло за день: четверг, 20 сентября

ВС про декриминализацию лайков и репостов, восстановление в правах РУСАДА и стоимость сноса Ховринской больницы Подробнее

Датский регулятор возобновит расследование в отношении Danske Bank

Израиль поделился с РФ данными о сбитом Ил-20 и о деятельности Ирана в Сирии

Израиль поделился с РФ данными о сбитом Ил-20 и о деятельности Ирана в СирииИзраильские военные представили в Москве итоги расследования о сбитом сирийской ПВО российском самолете Подробнее

Власти показали бизнесу свой список проектов для инвестиций в рамках "плана Белоусова"

Власти показали бизнесу свой список проектов для инвестиций в рамках "плана Белоусова"Всего в списке почти 400 проектов на сумму более 11 трлн рублей Подробнее

Рубль усилил укрепление к бивалютной корзине вечером в четверг

Российский теннисист Южный проиграл в Петербурге и завершил карьеру

Российский теннисист Южный проиграл в Петербурге и завершил карьеруСпортсмен анонсировал, что турнир в городе на Неве будет последним в его карьере Подробнее

Фотохроника 20 сентября

Фотохроника 20 сентября6 фото

Объявленный в розыск совладелец "дочки" "Газпрома" Тумаев задержан в Москве

Захарова сравнила "дело Скрипалей" с Лохнесским чудовищем

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');