По делу о похищении Авраама Руссо арестовали племянника Тельмана Исмаилова

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы арестовал на два месяца племянника экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова - Заура Марданова, обвиняемого в похищении певца Авраама Руссо в 2004 году, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Избрать в отношении Марданова Заура Рамиза оглы меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 17 ноября", - огласила решение судья Елена Ленская в четверг.

Следователь в суде обратился с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Он отметил, что причастность к похищению Марданова подтверждается показаниями свидетелей и Руссо, а также очной ставкой с артистом.

"Обвиняемый осведомлен о месте проживания потерпевшего и свидетелей, может угрожать и воздействовать на них. Марданов может скрыться от следствия, как на территории РФ, так и за рубежом", - отметил следователь.

Прокурор поддержал его позицию.

В свою очередь защита Марданова выступила против удовлетворения ходатайства следствия, отметив, что в представленных документах нет подтверждения причастности Марданова к происшествию, которое было 14 лет назад.

"В протоколе допроса потерпевшего Руссо каких-либо деталей не указывается. В ходе следственного действия потерпевший не давал каких-либо заявлений, что обвиняемый совершал захват, удержание или передвижение Руссо", - заявил адвокат Марданова Алексей Смирнов.

Он обратил внимание суда на то, что обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности, а в течение 14 лет после тех событий вообще не виделся и не общался с потерпевшим. Смирнов отметил, что следствие не представило какие-либо данные, указывающие на то, что Марданов может как-то воздействовать на свидетелей или скрыться от следствия.

Защитник также указал, что у обвиняемого очаговый туберкулез легких и подчеркнул, что Марданов "нуждается в уходе и лекарствах, а нахождение в СИЗО может нанести вред его жизни и здоровью".

Смирнов попросил суд отказать в ходатайстве следствия и смягчить наказание, назначив "меру пресечения в виде залога или домашний арест с любыми ограничениями".

Адвокат также отметил, что если следствие не окончится к 1 февраля 2019 года, то суд должен будет освободить Марданова, поскольку истечет срок давности по этому преступлению.

"Есть ли актуальность в том, что он будет содержаться под стражей до февраля? Актуальность повреждений Руссо уже отпала. Нет тех тяжких последствий, которые свидетельствовали бы, что обвиняемый должен находиться под стражей", - заявил Смирнов.

Руссо на очной ставке подтвердил, что у него никогда не было плохих отношений с Мардановым, добавил в заключение адвокат.

После заседания защита заявила, что обжалует решение суда.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца ещё одного фигуранта дела о похищении Руссо - бывшего водителя Исмаилова Владимира Гусакова. Ему ещё не предъявлено обвинение.

Им инкриминируется часть 2 статьи 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого). Если их вина будет доказана, фигурантам может грозить наказание от 5 до 12 лет заключения.