В Госдуме предложили донести до полиции разъяснение ВС о преследовании за репосты

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Разъяснения Верховного суда о "лайках" и репостах в интернете снимает часть проблемы наказания людей в случае перепечатки экстремистских материалов без умысла разжигать ненависть и вражду. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Это один из вариантов, которые были возможны, мы их обсуждали. Здесь вопрос той практики, которая существует. И мне кажется, что часть проблемы снимается. Но есть еще часть проблемы, которая называется - профессионализм не только судей, но и правоохранителей", - сказал Крашенинников "Интерфаксу" в четверг, отметив, что необходимо срочно в полном объеме довести до сведения полиции нормы действующего закона в сопряжении с разъяснением Верховного суда.

В июне 2018 года депутат от КПРФ, писатель Сергей Шаргунов и депутат-одномандатник, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев внесли в Госдуму два законопроекта, которые переносят из Уголовного кодекса в Кодекс об административных правонарушениях ответственность за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство.

"Он (законопроект - ИФ) с перебором, в таком виде его, конечно, нельзя принимать. Экстремизм - это начальная стадия терроризма, и с такими историями лучше бороться другими методами, как, например, сейчас (через разъяснение Верховного суда - ИФ)", - прокомментировал законопроект Крашенинников, отметив, что документ не решает той проблемы, которая существует.

В четверг Верховный суд дал разъяснения по рассмотрению дел экстремистской направленности. Как сообщил "Интерфаксу" зампредседателя суда Владимир Давыдов, бездумные "лайки" и репосты на страницах в соцсетях не могут сами по себе являться основаниями для возбуждения уголовных дел. "Доказывать нужно не факт репоста или лайка, криминальны не они. Сам по себе факт такой публикации, даже если она содержит экстремистские материалы, не должен являться основанием для возбуждения уголовного дела", - сказал он, пояснив, что доказывать нужно именно умысел лица на совершение противоправного поступка.

По его словам, в прошлом году по делам об экстремизме в России были осуждены 783 человека, что составляет 0.01 % от общего количества уголовного дел. Из них около 75% были осуждены именно по статье "Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства", из которых 3 человека были оправданы, в отношении 83 уголовное дело было прекращено, а в отношении 13 человек были назначены меры медицинского характера.