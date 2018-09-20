Захарова анонсировала появление новых данных о причастности Израиля к катастрофе Ил-20

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В ближайшее время ожидается появление новых данных, касающихся причастности израильских летчиков к катастрофе самолета-разведчика Ил-20 ВКС России у берегов Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В ближайшее время ожидается поступление новых данных, они будут обнародованы, которые позволят дать ответы на вопросы, возникающие в связи с этой трагедией и о причастности к ней израильских военных летчиков", - сказала Захарова в четверг на брифинге.

"Очевидно что, произошедшая 17 сентября трагедия потребует дополнительных расследований и, конечно, разъяснений с израильской стороны", - заявила официальный представитель МИД РФ. Захарова выразила уверенность, что "они (разъяснения) последуют в самое ближайшее время".

"Со своей же стороны полагаю, что израильские летчики, в результате действий которых была создана угроза и погиб российский самолет, и об этом свидетельствуют данные наших военных экспертов, вели себя, по меньшей мере, непрофессионально", - заявила Захарова.

"Стыдно прятаться за спиной тех, кто обеспечивает, в том числе, твою безопасность и, выполняя свой долг, не может отклониться от пули, которая адресована не тебе", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября.

В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские самолеты и что Израиль предупредил РФ о готовящейся атаке в Сирии всего за минуту до ее начала. Со своей стороны в Армии обороны Израиля возложили ответственность за случайный инцидент на Сирию, отметив, что сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения.