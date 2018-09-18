СКР возбудил дело о крушении Ил-20 над Средиземным морем

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту катастрофы самолета Минобороны Ил-20 над Средиземным морем. На месте уже работают военные следователи, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Главным военно-следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета Ил-20 над Средиземным морем", - сказала Петренко во вторник "Интерфаксу", не уточнив статью УК РФ, по которой открыто дело.

Она отметила, что на месте происшествия совместно с представителями Минобороны РФ работают следователи и криминалисты СК, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 в ночь на 18 сентября. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что самолет подставили под удар израильские самолеты.

В результате инцидента погибли 15 российских военных. В Минобороны РФ заявили, что расценивают действия Израиля как враждебные и оставляют за собой право на адекватный ответ.

Армия Израиля возложила вину за произошедшее на Сирию и заявила, что Иран и "Хезболла" причастны к случайному инциденту.

Президент РФ Владимир Путин назвал трагедию с российским самолетом Ил-20 цепью случайных обстоятельств и призвал не сравнивать ее с уничтожением российского Су-24 Турцией в ноябре 2015 года.