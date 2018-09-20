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В Минобороны РФ допустили еще одну экспертизу о происхождении ракеты, сбившей "Боинг"

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные могут пойти на дополнительную экспертизу документов о происхождении ракеты зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой был сбит в 2014 году малайзийский Boeing рейса MH17. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В случае соответствующих запросов от Совместной следственной группы будет рассмотрена возможность дополнительного проведения экспертиз", - заявили в Минобороны в четверг.

В министерстве заявляют, что подлинность обнародованных в понедельник на брифинге в Москве документов "не вызывает сомнений".

"При создании зенитной управляемой ракеты 9М38 в опытно-конструкторской работе на нее разрабатывался комплект рабочей конструкторской документации. В этот комплект входили экземпляр формализованного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты. При этом формуляр на двигатель являлся эталонным", - пояснили в ведомстве.

С данного формуляра делался тираж формуляров, в которые затем и вносилась уникальная информация, характеризующая каждый двигатель к каждой изготовленной ракете, отметили там.

Военные поясняют, что в случае прихода в негодность эталонного формуляра ("подлинника") вместо него создавалась точная копия, которая называлась "восстановленный подлинник", с которого также продолжалось тиражирование формуляров, но уже под названием "восстановленный подлинник".

"Информация об этом отражалась на полях данного документа. Так, представленный в ходе брифинга Минобороны России формуляр двигателя был скопирован с восстановленного 14 января 1986 года подлинника, о чем и говорит сделанная в формуляре запись", - заявляют в Минобороны РФ.

Там отмечают, что такой порядок разработки технической документации определялся ГОСТом, в котором четко разъясняется, что "подлинник" и "восстановленный подлинник" - это документы, с которых делают копии.

"В них затем вносились конкретные номера двигателя к зенитным управляемым ракетам 9М38. Данные правила разработки и ведения технической документации действовали на предприятиях всего Советского Союза, в том числе и на Украине", - сказали в российском военном ведомстве.

"Генеральная прокуратура Российской Федерации подтвердила передачу всех данных голландской стороне еще 17 сентября сего года", - отметили там.

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В понедельник начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой был сбит в 2014 г. малазийский "Боинг" рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 г. и отправлена на Украину.

"Войсковая часть 20152, куда поставлена ракета с бортовым номером 886847379, ее действительное наименование - 223-я зенитно-ракетная бригада. В 1986 г. бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовле Тернопольской области Украинской ССР. На ее вооружении стояли ЗРК "Бук". После распада Советского Союза на территорию Российской Федерации она (бригада) не выводилась и была включена в состав Вооруженных сил Украины", - сказал тогда Паршин.

Он сообщил, что бортовой номер ракеты удалось установить, благодаря брифингу Совместной следственной группы, на котором были продемонстрированы фрагменты двигателя и сопла ракеты ЗРК "Бук", сбившего "Боинг".

"В архивах Долгопрудненского научно-производственного предприятия, являющегося производителем ракет для ЗРК "Бук", исследованы документы, позволившие точно определить бортовой номер этой ракеты", - сказал Паршин.

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Теги: Минобороны РФ

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