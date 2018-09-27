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Австралия и Нидерланды признали итоги расследования крушения "Боинга" над Донбассом

Власти обеих стран считают, что Россия отказывается признавать беспристрастность Совместной следственной группы

Австралия и Нидерланды признали итоги расследования крушения "Боинга" над Донбассом
Пресс-конференция по итогам первых результатов расследования крушения Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines международной следственной группой
Фото: ТАСС/AP

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн обвинила Россию в том, что она не хочет признавать результаты проведенного Совместной следственной группой (ССГ) расследования причин крушения малайзийского "Боинга" над восточной Украиной в июле 2014 года.

"Я подтверждаю нашу безусловную поддержку независимого расследования, проводимого ССГ. Мы выражаем сожаление, что Россия не принимает фактические свидетельства, приведенные ССГ на сегодняшний день, и вновь заявляем, что Австралия полностью доверяет беспристрастности, независимости и профессионализму ССГ и ее выводам", - заявила она после встречи и обсуждения вопроса с главами МИД Нидерландов, Украины, Малайзии и Бельгии. Эти страны входят в ССГ.

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Пэйн отметила, что "коллеги по ССГ ... подтвердили обязательства по установлению правды о том, кто стоит за сбитым рейсом МН17 и привлечению виновных к ответственности".

С аналогичным заявлением выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Он в ходе общеполитической дискуссии на сессии Генассамблеи ООН сказал, что ССГ "привела убедительные свидетельства" по поводу того, кому принадлежала установка, ракетой которой был сбит авиалайнер, и подчеркнул решимость заинтересованных сторон в том, чтобы установить правду о трагедии.

"Боинг-777" малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате погибли 298 человек.

В мае ССГ распространила доклад, в котором утверждается, что ракета, пущенная по самолету, могла быть доставлена из российской воинской части, расквартированной под Курском.

Россия отвергает эти результаты. Недавно Минобороны РФ сообщило, что ракету, сбившую самолет, удалось идентифицировать, она была отправлена на Украину еще в 1986 году и после этого на территорию РФ Украиной не возвращалась.

Итоги эксперимента по моделированию катастрофы малайзийского "Боинга-777"

6 фотографий
Руководитель пресс-службы концерна Валерий Ярмоленко и генеральный директор концерна &quot;Алмаз-Антей&quot; Ян Новиков (слева направо) на пресс-конференцииОсколки поражающих элементов, полученные в ходе эксперимента концерна &quot;Алмаз-Антей&quot;Фрагмент корпуса самолета, обстрелянного ракетой зенитного комплекса &quot;Бук-М1&quot;Руководитель пресс-службы концерна Валерий Ярмоленко и генеральный директор концерна &quot;Алмаз-Антей&quot; Ян Новиков (слева направо) во время презентации итогов экспериментаСоветник генерального конструктора ОАО &quot;Концерн ПВО &quot;Алмаз-Антей&quot; Михаил Малышевский во время пресс-конференцииФрагмент обшивки экспериментального самолета, полученный в ходе натурного эксперимента концерна &quot;Алмаз-Антей&quot;
Руководитель пресс-службы концерна Валерий Ярмоленко и генеральный директор концерна &quot;Алмаз-Антей&quot; Ян Новиков (слева направо) на пресс-конференции
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Теги: Австралия, Нидерланды, Малайзия, Россия, Украина, Донбасс, Malaysia Airlines

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