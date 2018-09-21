Посол РФ в США поблагодарил американцев, разделивших скорбь россиян из-за сбитого Ил-20

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил благодарность всем американцам, разделившим скорбь россиян по поводу потери самолета Ил-20, который был сбит над Средиземным морем.

"Хотим поблагодарить всех американцев, которые разделили с нами скорбь от утраты Ил-20 с российскими офицерами в Сирии 17 сентября. Они отдали свои жизни, защищая мир от терроризма", - заявил журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов.

В понедельник 17 сентября вечером четыре самолета израильских ВВС F-16 нанесли удар по целям в окрестностях сирийской Латакии.

Минобороны РФ сообщило, во время ударов израильской авиации по Сирии была потеряна связь с российским самолетом Ил-20, выполнявшим полет над Средиземным морем. Самолет был сбит сирийской зенитной ракетной системой С-200. Как заявили в военном ведомстве, самолет был сбит из-за "безответственных" действий израильских ВВС, который "подставили его под огонь средств ПВО Сирии".

По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, сообщение о проводимой операции поступило от Израиля менее чем за минуту до удара, что не позволило увести российский самолет в безопасную зону. В военном ведомстве расценивают действия Израиля как провокационные и враждебные.