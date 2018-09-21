Кремль увидел в новых санкциях США недобросовестную конкуренцию и истерику

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали очередные санкции США в отношении РФ проявлением недобросовестной конкуренции, фактором, мешающим нормализации двусторонних отношений.

"Это не новые санкции, они были заранее анонсированы, поэтому было время проанализировать угрозы и минимизировать определенные риски, которые несомненно возникают в связи с этими действиями Вашингтона", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал санкции "враждебными, скажем так, недружественными, непредсказуемыми и, конечно, продолжающими наносить вред и без того находящимся в жалком состоянии двусторонним отношениям".

"В этих санкциях можно усмотреть два фактора: первый - это недобросовестная, нечестная конкуренция, попытка нерыночными методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей", - отметил пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, "продукция российского ВПК не просто конкурентна, но зачастую сверхконкурентна".

"Второй фактор - это продолжающаяся санкционная истерика в Вашингтоне, которая весьма многогранна в своих воплощениях, к нашему сожалению. Она продолжает доминировать у наших американских коллег и не дает возможности трезво оценивать перспективы двусторонних отношений", - заключил Песков.

Указ Трампа

Президент США Дональд Трамп в четверг оповестил Конгресс о подписании указа, дающего дополнительные возможности для имплементации действующих против России ограничительных мер. Трамп отметил, что разрешил министру финансов США Стивену Мнучину в координации с госсекретарем Майком Помпео принимать меры, нацеленные на соблюдение санкционного режима в рамках действующего законодательства.

Новое расширение санкционных списков

Спустя несколько часов после того, как стало известно о новом исполнительном распоряжении Трампа, глава Госдепартамента США Майк Помпео объявил о новом расширении санкционных списков - в них вошли 27 физических лиц и шесть юридических лиц из России, связанных с разведывательными службами и оборонными учреждениями.

По данным госдепа, в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act; CAATSA) эти люди добавлены в список лиц, которые имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ.

Так, три юридических лица попали в список лиц, связанных с оборонным сектором РФ. Это "Частная военная компания Вагнера" (неофициальное вооруженное формирование не является юридическим лицом), ООО "Оборонлогистика", ОАО "КнААПО" (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина).

В списке, связанном с разведслужбами, три юридических и 27 физических лиц, включая руководителя ГРУ Игоря Коробова, заместителя начальника ГРУ Сергея Гизунова, бизнесмена Евгения Пригожина. Также в списке оказались Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачев, Николай Козачек, Павел Ершов, Артем Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин, Анатолий Ковалев.

Кроме того, в него включили "Агентство интернет-исследований", которое фигурирует в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера, и сотрудников этой структуры. Среди них Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Насими Оглы Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина и Владимир Венков.

Эти лица уже были внесены в санкционный список Минфина США за "вмешательство в выборы США 2016 года и вредоносные кибератаки".

Кроме того, в нем также оказались компании "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг".

Китай

Минфин США также ввел ограничения в отношении отдела развития техники Центрального военного совета (ЦВС) КНР и его руководителя Ли Шанфу, впервые применив, таким образом, вторичные санкции.

В госдепе США уточняют, что санкции вводятся из-за покупки Китаем российских систем С-400, а также самолетов Су-35.