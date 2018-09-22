Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Организованный несколькими политическими партиями и общественными объединениями митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Новосибирске в субботу в рамках всероссийской акции протеста, проводимой коммунистами.

"Полиция дает (цифру) 400 участников, мои сведения - 700", - сообщил "Интерфаксу" уполномоченный представитель мэрии города Сергей Полянский.

В согласованной с мэрией заявке указывалось участие в акции четырех тысяч человек, уточнил он.

Между тем второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов утверждал, что участников митинга было как минимум в 3-5 раз больше. "По нашим оценкам, в митинге участвовало более 2 тыс. человек", - заявил он журналистам.

Участники митинга заявили о неприемлемости повышения пенсионного возраста. "Мы, жители Новосибирска, жители других городов и районов Новосибирской области, представители разных политических партий, профсоюзов, общественных организаций и общественных объединений выражаем решительный протест против повышения пенсионного возраста, умаляющего права каждого гражданина России. Косметические поправки президента (в правительственный законопроект об изменениях пенсионного законодательства - ИФ) нас не устраивают", - говорится в единогласно принятой резолюции митинга.

Автор включили в резолюцию требования отставки кабинета министров РФ, формирования правительства народного доверия, президентского вето на законопроект о повышении пенсионного возраста, протест против фальсификации на выборах.

Ранее сообщалось, что в субботу митинги против изменений в пенсионное законодательство прошли, в частности, в Барнауле, Красноярске, Абакане, Омске и Иркутске.