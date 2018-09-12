Думский комитет по труду собрал уже почти 150 поправок к пенсионному законопроекту

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - К законопроекту по пенсиям в профильный комитет Госдумы поступило 146 поправок. Об этом сообщил председатель этого комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"На данный момент поступило 146 поправок", - сказал Нилов журналистам в среду, комментируя заседание рабочей группы Госдумы по пенсионной реформе.

Он отметил, что поправки в основном, вносят депутаты, сенаторы; от регионов на данный момент поправок не поступило. Кроме того, Нилов напомнил, что девять поправок по данной теме внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин.

Глава комитета также подчеркнул, что президент РФ, внося поправки, определил своего представителя - вице-премьера Татьяну Голикову, в связи с этим предусматривается ее участие в работе и комитета, и в целом в Госдуме по соответствующим инициативам.

Срок внесения поправок - до 24 сентября, и после этого будет определена дата, когда комитет приступит к рассмотрению этих поправок ко второму чтению пенсионного законопроекта, добавил председатель комитета.

Кроме того, Нилов сообщил, что 19 сентября состоится заседание комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, где будет рассматриваться предложение о предоставлении людям предпенсионного возраста двух дней на прохождение диспансеризации, а также при участии экспертов будут оценены риски и ожидаемое влияние нововведений на рынок труда.