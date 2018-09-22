Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в крупных городах Сибири

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Митинги против изменений в пенсионное законодательство, организованные коммунистами и профсоюзами, состоялись в субботу в регионах Сибирского федерального округа.

Участники митинга КПРФ на центральной площади Барнаула призывали добиваться отмены повышения пенсионного возраста. Один оратор призвала все инициативные группы объединиться для организации референдума по вопросу повышения пенсионного возраста. "Референдум - это та возможность, которая заставит президента наложить вето на закон о повышении пенсионного возраста", - сказала женщина, отметив, что в Барнауле уже собрано 40 тысяч подписей в поддержку референдума.

Митингующие приняли резолюцию, в которой призвали руководство страны отказаться от решения экономических проблем за счет ухудшения благосостояния населения, не допустить снижения социальной защищенности граждан, сосредоточить усилия на развитии экономики и обеспечить проведение "пенсионного" референдума. Участники митинга также призвали провести расследование фальсификации результатов выборов губернатора в Приморском крае.

В Красноярске митинг краевой федерации профсоюзов против повышения пенсионного возраста прошел на площади сквера "Космонавтов" в спальном районе города. Акция протеста продолжалась около часа. Участники приняли резолюцию, в которой потребовали отменить изменения в пенсионное законодательство и отправить в отставку ее авторов. Местные профсоюзы направили письмо председателю Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилу Шмакову с предложением провести внеочередное заседание генерального совета ФНПР.

По информации организаторов митинга, краевые профсоюзы собрали подписи более 60 тысяч жителей региона, не согласных с повышением пенсионного возраста.

Митинг против изменения пенсионного возраста, инициированный КПРФ, прошел в Черногорском парке столицы Хакасии Абакана. "Митинг был согласованным, охрану порядка обеспечивали сотрудники полиции, все прошло спокойно и без провокаций. Мы довольны большим количеством пришедших жителей. Мы будем продолжать и дальше бороться против изменений в пенсионное законодательство", - заявили "Интерфаксу" в пресс-центре регионального отделения КПРФ.

Согласованный митинг против повышения пенсионного возраста состоялся в субботу на площади перед спортивно-концертным комплексом имени Виктора Блинова в Омске. Участники митинга требовали отставки правительства, перевыборов Госдумы и смены политического курса. Акцию организовало региональное отделение КПРФ. В состав организаторов митинга также вошло региональное отделение партии "Яблоко".

Официальными данными о количестве участников акций во всех этих городах "Интерфакс" пока не располагает.

Согласованный митинг против повышения пенсионного возраста прошел в субботу на площади 50 лет Октября в Иркутске без нарушений общественного порядка, сообщили агентству в пресс-службе городской администрации. "В митинге, согласованном профсоюзами, к которым затем присоединилась КПРФ, принимали участие 300 человек. Нарушений, по предварительным данным, не зарегистрировано", - сказал сотрудник пресс-службы.

Сайт областного комитета КПРФ сообщает, что в субботу согласованные митинги и акции протеста состоялись также в Ангарске, Братске, Усолье-Сибирском, Шелехове и других городах Иркутской области.