Полиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в Москве

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Около 3 тыс. человек принимают в субботу участие в согласованной акции левых сил в Москве против изменений пенсионного законодательства.
"На проспекте Академика Сахарова началось согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 3000 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.
Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан, добавили в пресс-службе.
Между тем координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов утверждал, что в акции принимает участие около 20 тыс. человек.
Ранее в субботу митинги против повышения пенсионного возраста прошли в крупных городах Сибири.
Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении в июле текущего года. Он был принят в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но, как ожидается, будет скорректирован в соответствии с президентскими предложениями о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет вместо 63. Сейчас он готовится к принятию во втором чтении.