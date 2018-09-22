Полиция насчитала 3 тыс. человек на акции против пенсионной реформы в Москве

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Около 3 тыс. человек принимают в субботу участие в согласованной акции левых сил в Москве против изменений пенсионного законодательства.

"На проспекте Академика Сахарова началось согласованное властями Москвы публичное мероприятие. В нем принимают участие около 3000 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан, добавили в пресс-службе.

Между тем координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов утверждал, что в акции принимает участие около 20 тыс. человек.

Ранее в субботу митинги против повышения пенсионного возраста прошли в крупных городах Сибири.