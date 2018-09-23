В ЦИК РФ сочли пиаром заявление ЛДПР о непризнании выборов в Хабаровском крае

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Заявление ЛДПР о непризнании выборов в Хабаровском крае является пиаром, серьезных нарушений в регионе не зафиксировано, кроме вброса на одном участке, сообщила "Интерфаксу" секретарь ЦИК Майя Гришина.

"В данный момент в Хабаровском крае начался подсчет голосов, и тот процент участков, который ввели протоколы, не является репрезентативными для оценки. Поэтому непризнание итогов голосования по такому количеству - исключительно пиаровское заявление партии", - сказала Гришина.

Она отметила, что большого числа нарушений зафиксировано не было, а по подсчету голосов пока обращений также нет.

"По единственному факту вброса на 124 участке оперативно приняты меры по правоохранительной линии, а также по лини избиркома", - сказала Гришина.

Она добавила, что, в целом, голосование в регионе шло организованно, спокойно, с достаточно хорошей явкой.

В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора края. Вячеслав Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал на выборах 9 сентября набрали равное количество голосов - по 36%.

После обработки 1,14 % протоколов участковых избирательных комиссий на выборах с незначительным отрывом лидирует Фургал.