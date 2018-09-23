Памфилову разочаровал второй тур выборов губернатора Хабаровского края

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что разочарована тем, как проходит кампания в Хабаровском крае, не исключила, что результаты выборов в регионе могут быть подвергнуты сомнению.

"Мы сделали всё для того, чтобы этого не произошло, но посмотрим", - сказала она радиостанции "Говорит Москва", отвечая на вопрос "о возможности аннулирования результатов голосования".

"Посмотрим на основе всех фактов, которые сейчас поступают. Не хотелось бы (отмены) - столько усилий был предпринято, чтобы там всё прошло нормально. Сейчас изучаю все факты. Честно говоря, немножко разочарована, хотелось бы, чтобы она (кампания) была более чистая", - пояснила Памфилова.

В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора. Действующий глава региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал на выборах 9 сентября набрали равное количество голосов - по 36%.

В настоящее время ведется подсчет голосов. Избирательные участки в регионе закрылись в 20:00 по местному времени (13:00 по Москве).

После обработки 5% протоколов на выборах лидирует Вячеслав Шпорт. По данным подсчета бюллетеней участковых избирательных комиссий, опубликованным на сайте ЦИК РФ, Шпорт набирает 51,71%, это более 4,5 тысяч избирателей от общего числа, у Фургала 45,63% - это примерно 4 тыс. 27 голосов.