Фургал вырвался вперед на выборах губернатора Хабаровского края

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - После обработки 1,14 % протоколов участковых избирательных комиссий на выборах губернатора Хабаровского края с незначительным отрывом лидирует Сергей Фургал от ЛДПР.

Согласно данным он-лайн подсчета на сайте ЦИК РФ, в поддержку Сергея Фургала высказались 50,44% избирателей, за кандидатуру действующего губернатора Вячеслава Шпорта - 48,32%.

Ранее сообщалось о лидерстве на выборах Шпорта после подсчета 0,51% бюллетеней.

В Хабаровском крае действующий глава региона Вячеслав Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал на выборах 9 сентября набрали равное количество голосов - по 36%. Второй тур выборов был назначен на 23 сентября.

Избирательные участки в регионе закрылись в 20:00 по местному времени (13:00 по Москве) в воскресенье.