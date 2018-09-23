В ЛДПР отказались признавать итоги выборов главы Хабаровского края

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Либерально-демократической партии России заявили, что не признают результаты выборов в Хабаровском крае в связи с многочисленными нарушениями во время голосования.

"В Хабаровском крае, где проходит второй тур выборов губернатора, царят насилие, шантаж, черный пиар, вброс бюллетеней и прочие грубейшие нарушения выборного законодательства", - говорится в заявлении фракции ЛДПР в Госдуме, текст которого распространила пресс-служба партии.

Как утверждают либерал-демократы, на отдельных участках края "наблюдателей и членов УИК от ЛДПР даже не пускают в здания, где проходит голосование".

В заявлении перечислен и ряд других нарушений, которые, как утверждают в ЛДПР, инициированы соперниками кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. "Такие грязные выборы мы никогда не признаем", - говорится в заявлении.

Действующий губернатор Вячеслав Шпорт лидирует на выборах главы Хабаровского края после обработки 0,51% бюллетеней.

Как следует из данных подсчета бюллетеней участковых избирательных комиссий на сайте ЦИК, Шпорт набирает 75,54% голосов, Фургал - 24,46%