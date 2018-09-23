Завершилось голосование на выборах губернатора Владимирской области

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Во Владимирской области завершился второй тур выборов губернатора региона. Голосование продлилось с 8:00 до 20:00 по московскому времени.

Согласно данным избиркома, явка на 18:00 составила 33,28%, что превышает явку всего первого тура - 32,96%. Итоговая явка будет известна вместе с объявлением первых результатов голосования.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" заместитель председателя избирательной комиссии Владимирской области Сергей Канищев, существенных нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов, в течение дня зафиксировано не было. До облизбиркома, по его словам, дошли две жалобы.

Во Владимирской области во второй тур выборов губернатора вышли действующий глава региона Светлана Орлова ("Единая Россия"), за которую проголосовали 36,42% избирателей, и кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин с 31,19%. Для победы во втором туре кандидатам необходимо получить простое большинство голосов.