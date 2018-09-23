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Во Владимирской области не зафиксировано нарушений, влияющих на ход выборов

Есть обновление от 20:13

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Нарушений, которые могли бы повлечь за собой отмену результатов как на отдельных участках, так и всего голосования во втором туре выборов губернатора Владимирской области, пока не зафиксировано, заявил "Интерфаксу" заместитель председателя регионального облизбиркома Сергей Канищев.

"Нет, таких нет. Но что будет к утру - неизвестно", - сказал Канищев агентству, отвечая на соответствующий вопрос, в воскресенье вечером.

По его словам, пока точное число нарушений "считается". В настоящее время речь идет от 16 случаях, однако об их точном количестве и порядке их проверки - будет известно позднее, уточнил зампред облизбиркома.

"До избирательной комиссии Владимирской области дошли только две жалобы", - уточнил Канищев.

Во Владимирской области во второй тур выборов губернатора вышли действующий глава региона Светлана Орлова ("Единая Россия"), за которую проголосовали 36,42% избирателей, и представитель ЛДПР Владимир Сипягин с 31,19%. Для победы во втором туре кандидатам необходимо получить простое большинство голосов.

Явка в первом туре 9 сентября составила 32,96%. На 18:00 23 сентября явка уже превысила этот показатель - 33,28%.

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Теги: Владимирская область

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