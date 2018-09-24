Экс-главе Серпуховского района Шестуну незначительно смягчили обвинение

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Следствие исключило из обвинения бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна статью о превышении должностных полномочий.

"Шестуну 12 сентября было перепредъявлено обвинение по статьям "Мошенничество", "Незаконная предпринимательская деятельность" и "Легализация денежных средств, полученных преступным путём", - заявил следователь на заседании в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на продление экс-чиновнику срока ареста.

По словам адвоката Шестуна Андрея Гривцова, следствие, таким образом, незначительно смягчило обвинение. Гривцов отметил, что суть обвинения не изменилась.

Ни адвокат, ни следователь не прояснили причину исключения обвинения по статье превышение должностных полномочий.

Александр Шестун был задержан в середине июня и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий в середине июня. В начале июля следствие возбудило второе уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Незаконная предпринимательская деятельность", которое впоследствии было объединено с первым делом. По версии следствия, в 2008-2014 годах он незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском районе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Шестун категорически отвергает все обвинения и называет свое дело заказным. В начале августа он объявил голодовку в СИЗО "Лефортово" в знак протеста против действий следствия, из-за которых он не смог зарегистрироваться кандидатом на сентябрьские выборы главы Серпуховского района. В конце августа его супруга Юлия Шестун сообщила, что по настоянию врачей муж начал выходить из голодовки.