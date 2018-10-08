Экс-главу Серпуховского района Подмосковья вернули из больницы в СИЗО

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, вернули из больницы в следственный изолятор "Лефортово", сообщила "Интерфаксу" его жена.

"Александра Шестуна вновь отправили в "Лефортово". Это произошло, несмотря на ходатайства правозащитников о необходимости полноценного медобследования. По имеющейся информации, в минувшую пятницу его переместили из больницы изолятора "Матросская тишина", - сообщила Юлия Шестун в понедельник.

Она подчеркнула, что защиту и родственников о переводе Шестуна в СИЗО "Лефортово" не уведомили.

Шестун был задержан и арестован по обвинению в превышении должностных полномочий в середине июня. По версии следствия, в 2008-2014 годах он незаконно передал частной компании четыре земельных участка в Серпуховском районе, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей.

Шестун категорически отвергает все обвинения и называет свое дело заказным.

В начале августа он объявил голодовку в СИЗО "Лефортово" в знак протеста против действий следствия, из-за которых он не смог зарегистрироваться кандидатом на сентябрьские выборы главы Серпуховского района.

В конце августа супруга экс-чиновника Юлия сообщила, что мужа госпитализировали в больницу СИЗО "Матросская тишина" и что по настоянию врачей он начал выходить из голодовки.