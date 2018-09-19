Жена Александра Шестуна стала депутатом в сельском поселении Липицкое

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Жена находящегося в СИЗО главы Серпуховского района Александра Шестуна Юлия, прошедшая по итогам единого дня голосования в советы депутатов Липицкого и Данковского сельских поселений, решила остаться депутатом в Липицком.

"Я решила остаться членом совета депутатов в Липицком поселении, потому что там меня поддержало в два раза больше избирателей", - сообщила "Интерфаксу" Шестун.

Ранее сообщалось, что Шестун по итогам выборов прошла в советы депутатов сельских поселений Данковское и Липицкое. После получения официального уведомления об избрании Шестун должна была в пятидневный срок выбрать, в каком из двух советов депутатов она останется.

9 сентября в Серпуховском районе помимо губернатора Московской области выбирали главу района, глав сельских поселений Васильевское и Данковское, депутатов поселений Данковское (34 кандидата) и Липицкое (36 кандидатов). Выборы в советы депутатов прошли по пятимандатным округам: избирателям нужно было выбрать до пяти кандидатов из списка по каждому из 4 округов этих двух поселений.

Как сообщалось, главой Серпуховского района стал "единоросс" Игорь Ермаков, набравший 40,68% числа голосов. Явка на выборах главы района составила 33,12%.

На этот пост также претендовал арестованный глава района Александр Шестун, однако ТИК Серпуховского района отказался зарегистрировать его в качестве кандидата. Комиссия признала все подписи, собранные в его поддержку, недействительными.

Шестун с июля находится в СИЗО: с санкции Басманного суда Москвы он был заключен под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий. В настоящее время срок его ареста продлен до 13 ноября.

Также на этот пост баллотировалась его жена Юлия. Территориальная избирательная комиссия сначала приняла решение о ее регистрации в качестве кандидата на пост главы Серпуховского района, но затем Серпуховский городской суд снял ее с регистрации. Как пояснила сама Шестун, была инициирована проверка подписей в поддержку ее выдвижения. "По результатам проверки несколько подписей были признаны недействительными", - сказала она.