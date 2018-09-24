Думский комитет поменял свое решение о пенсиях народов Крайнего Севера

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов изменил свое решение и рекомендовал Думе повысить пенсионный возраст для народов Крайнего Севера после просьбы официального представителя правительства РФ.

"Ставлю на голосование поправку номер 224. Кто за то, чтобы рекомендовать палате ее поддержать, прошу голосовать. Значит, четыре "за", пять "против", соответственно, в таблицу номер два она уходит (рекомендованные к отклонению - ИФ)", - сказал председатель комитета Ярослав Нилов на заседании в понедельник.

Как сообщалось, часом ранее комитет принял прямо противоположное решение по поправке номер 224 к законопроекту о повышении пенсионного возраста, внесенной депутатами "Единой России". Ею предлагалось убрать из законопроекта часть 6 статьи 4, которая предполагает повышение возраста назначения страховой пенсии по старости народам Крайнего Севера для мужчин с 55 до 60 лет и для женщин с 50 до 58 лет. С учетом этой поправки планка возраста выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера осталась бы без изменений.

Против поправки выступил официальный представитель правительства РФ, министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Он, как сообщалось, ранее заявил, что поправка обойдется бюджету в 200 млрд рублей на шесть лет, а такие деньги не учтены в уже согласованном правительством бюджете на "трехлетку".

В конце заседания Топилин снова обратился к депутатам и попросил "переголосовать" поправку, аналогичная просьба поступила от представителя комитета по бюджету и налогам. После этого комитет по труду большинством голосов свое предыдущее решение отменил, затем снова поставил поправку на голосование и определил ее к отклонению. С учетом этого был одобрен законопроект в целом к принятию ко II чтению.

Председатель комитета Нилов (член фракции ЛДПР) после окончания заседания комитета адресовал вопросы о решении к Топилину и депутатам "Единой России". "Это вопросы к Топилину и к "Единой России", я был "за" эту поправку и остался "за" эту поправку", - сказал Нилов журналистам.

Он подчеркнул, что регламент не был нарушен, поскольку "комитет при рассмотрении имеет возможность переголосовать".

Вместе с тем, не все члены комитета были согласны с постановкой вопроса о переголосовании. Так, депутат от КПРФ Николай Коломойцев заявил, что считает неправильным принятие такого решения. "Вообще у нас новая практика. Я вам скажу, я был во многих комитетах, только в нашем комитете не члены комитета могут поставить независимо от статуса на голосование, еще и давить при этом. То есть это неправильно", - сказал Коломойцев.

Представитель правительства Топилин после заседания отказался комментировать журналистам свою позицию по поправке о Крайнем Севере.