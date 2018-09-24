Думский комитет рекомендовал принять пенсионный законопроект с учетом президентских поправок

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента принять во II чтении законопроект о повышении пенсионного возраста с учетом поправок, внесенных президентом РФ.

"Решение принимается, большинство приняло решение поддержать", - сказал председатель комитета Ярослав Нилов на заседании в понедельник.

Решение принято с учетом таблицы поправок, рекомендованных комитетом к одобрению во II чтении. В таблицу вошли поправки, внесенные президентом РФ - в том числе о корректировке планки выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет.

Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят Госдумой в первом чтении в июле текущего года. Он принят в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, но как ожидается, будет скорректирован в соответствии с президентскими предложениями о повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Сейчас он готовится к принятию во втором чтении, планируется, что это произойдет в эту осеннюю сессию.