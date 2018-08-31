Правительство согласовало расходы на инициативы Путина по смягчению пенсионной реформы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Правительство на совещании в пятницу у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева согласовало расходы по инициативам президента в связи со смягчением пенсионной реформы, все это финансово обеспечено законом о бюджете, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Я приехала к вам с совещания у председателя правительства как раз, где мы обсуждали финансовое обеспечение тех решений, которые приняты президентом. И мы фактически, за исключением каких-то небольших цифр, которые связаны с уточнением прогноза социально-экономического развития, все согласовали", - сказала Голикова на пресс-конференции в пятницу.

"И все, что сегодня мы имеем, как инициативы президента, все это обеспечено законом о федеральном бюджете, законом о бюджете Пенсионного фонда, законом о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования", - уточнила она.

"На сегодняшний день все инициативы президента с точки зрения финансов практически урегулированы", - добавила Голикова.

Президент России Владимир Путин в среду выступил с телеобращением, в котором предложил смягчить предложенный правительством проект пенсионной реформы. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми, а людям предпенсионного возраста дать особую льготу, уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию, а также сохранить для граждан предпенсионного возраста льгот по налогам, оплате жилищно-коммунальных услуг и проезду на транспорте.

Позже первый вице-премьер, министр финансов Антон Силанов заявил, что на реализацию предложений президента потребуется 500 млрд рублей в течение шести лет.