Пенсионный законопроект прошел второе чтение в Госдуме

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла во втором, основном чтении законопроект о пенсионной реформе, предусматривающий, в частности, поэтапное повышение пенсионного возраста.

Депутаты единогласно (385 "за") поддержали все поправки, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным к этому проекту закона.

Решено, что возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин будет увеличен на пять лет - до 65 и 60 соответственно.

Законопроектом предусматривается сокращение на три года стажа, который дает право на досрочный выход на пенсию - для мужчин с 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.

Накопительная пенсия будет выплачиваться, как в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 - для мужчин.

Одобрена также поправка, связанная с индексацией пенсий неработающим пенсионерам. Она направлена на то, чтобы люди, которые прекращают работу, получали полную индексацию пенсии за прошедший период.

Госдума также проголосовала за то, чтобы увеличить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста и ввести льготный режим выхода на пенсию многодетных матерей - в 50-57 лет. Для пенсионеров сохраняются налоговые льготы на землю и недвижимость.

"Целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров", - заявил ранее спикер Вячеслав Володин. Он уверен, что поправки президента сделают закон "максимально справедливым для граждан".

Третье, окончательное чтение законопроекта планируется на четверг.

Депутаты на заседании в среду рассмотрели два пакета поправок к проекту закона.

В первый, рекомендованный к принятию, вошли 9 поправок президента РФ и 7 предложенных депутатами и сенаторами от "Единой России".

Во второй пакет, рекомендованный к отклонению, вошли 308 поправок депутатов - в основном инициированных представителями оппозиции. В том числе были отклонены поправки фракции ЛДПР о переносе пенсионной реформы на 20 лет, а также предложения депутатов КПРФ и "Справедливой России" по дополнительным льготам для отдельных категорий граждан предпенсионного и пенсионного возраста, сохранению ныне действующего пенсионного возраста для жителей ряда регионов, в том числе Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера.