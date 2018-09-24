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Поставка С-300 Сирии. Что это значит

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Эксперты считают, что реакция Москвы на уничтожение Ил-20 затруднит удары Израиля и США по Сирии, но не станет причиной конфликта с Иерусалимом

Поставка С-300 Сирии. Что это значит
Зенитный ракетный комплекс С-300
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Решение Москвы передать Дамаску зенитно-ракетный комплекс С-300 позволит сирийским властям "прикрыть" ключевые объекты, а также ограничить возможности Израиля и ряда западных стран по нанесению ударов в Сирии, считают российские эксперты.

В понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300, который способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей.

По словам министра, в 2013 году Россия по просьбе израильской стороны приостановила поставку в Сирию комплекса С-300, когда тот уже был к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку. Шойгу отметил, что "сегодня ситуация изменилась, и не по нашей вине". Он напомнил, что 17 сентября израильские самолеты F-16 прикрылись российским самолетом-разведчиком Ил-20, из-за чего сирийские средства ПВО сбили его, погибли 15 российских военнослужащих. По словам Шойгу, это и вынудило Россию принять ответные меры, направленные на защиту россиян, которые борются с терроризмом в Сирии.

Вопрос реакции Израиля на это решение пока остается открытым, как и то, как это повлияет на российско-израильские отношения. Пока в посольстве Израиля в России оставили решение Москвы без комментариев. Однако еще в апреле министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупреждал, что его страна нанесет удар по ЗРС С-300 в Сирии, если они будут использованы против израильских целей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник подчеркнул, что поставка ЗРК сирийцам направлена на обеспечение безопасности российских военнослужащих в Сирии, а не против третьих стран.

Из военной плоскости в дипломатическую

Угрозы столкновения ВС России и Израиля после поставки комплекса С-300 в Сирию нет, считает член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

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"Наличие такого комплекса у любой страны сводит на нет попытки использовать авиацию для нанесения поражения по объектам - любым, военным или гражданским", - сказал он "Интерфаксу". По словам Клинцевича, "поставки на боевое дежурство С-300 закроют проблемы возможных атак, а существующие проблемы перенесет из военной плоскости в дипломатическую".

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов также полагает, что поставка комплекса С-300 Сирии не испортит отношения России с Израилем, которые он назвал масштабными и широкими. По его словам, такое решение - "это наше право и право суверенной Сирии".

Соответствует нормам и праву

В свою очередь эксперт, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов пояснил, что решение Москвы о поставке С-300 означает, что над частью территории Сирии и прилегающей акваторией Средиземного моря фактически создается "бесполетная зона для тех, кто совершает акты агрессии".

По словам Ивашова, создание такой зоны, "это и право Сирии, и право России, это соответствует нормам международного права". "Эта попытка встретит мощное сопротивление со стороны США, Израиля, ряда европейских стран, которые действуют в Сирии в составе американской коалиции", - считает он.

Сигнал Израилю и Западным странам

"Это не просто военный шаг Москвы, а военно-политическая мера, во-первых, дающая уверенность Асаду и сирийским вооруженным силам в способности "прикрыть" территорию страны и сделать невозможным безнаказанность ракетных ударов и атак с воздуха. Разумеется, поведение Израиля будет несколько другим. Во-вторых, это также сигнал американцам и их партнерам по коалиции в том плане, что посещать сирийское воздушное пространство с военными намерениями не стоит", - заявил в понедельник "Интерфаксу" профессор РАНХиНС, эксперт по военной конфликтологии и геостратегическому прогнозированию Евгений Никитенко.

По его словам, передача Дамаску ЗРС С-300 не просто блокирует удары по сирийской территории, но и фактически означает "восстановление контроля над территорией страны и ее воздушных пространством, что имеет принципиальное значение с точки зрения суверенитета". "Это не просто средства ПВО, а гарант безопасности для экономического восстановления Сирии", - сказал эксперт.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк также рассматривает поставку С-300 Сирии как "демонстрацию силы" американцам. Он пояснил, что С-300 - очень мощная система ПВО, "и предоставление ее в распоряжение сирийской армии, безусловно, заставит задуматься американских военных прежде, чем предпринимать какие-то действия против Сирии".

Он подчеркнул, что "военные реагируют не на психологический эффект, а на "железо", так как американские военные "отдают себе отчет, каковы риски... в случае попыток нанести удары по сирийской территории". Батюк отметил, что "до сих пор системы, установленные на объектах сирийской ПВО, были весьма "бородатыми", например, С-200, которой был сбит российский самолет-разведчик, и некоторые другие системы были поставлены еще в советское время".

Старший научный сотрудник Сектора ближневосточных исследований Национального исследовательского ИМЭМО им. Е.М.Примакова Николай Сурков согласен с тем, что поставки комплексов С-300 Дамаску означают сигнал Израилю и западным державам, что Россия и дальше будет помогать Дамаску обеспечивать контроль над своим воздушным пространством.

С-300 не сделают Сирию неуязвимой

По мнению Суркова, "это не значит, что у сирийцев появляется абсолютно непреодолимое ПВО, но противнику придется задействовать куда большее количество боевых кораблей, больше ракет и т.д., придется планировать и пытаться провести более масштабные операции, чтобы добиться каких-то результатов.

Эксперт отметил, что С-300 кардинально повышают возможности сирийской ПВО, но не делают всю территорию страны полностью неуязвимой для атак с воздуха и ракетных ударов. "Важный момент еще и в том, в каком количестве сирийской стороне будут поставлены эти комплексы и сколько времени уйдет у сирийских военных на их освоение. Одно дело - получить технику, и совсем другое дело поставить ее на боевое дежурство. Надо понимать, что С-300 будет использоваться для прикрытия не всей территории страны, а ключевых объектов", - считает эксперт.

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в свою очередь отметил, что размещение батареи С-300 Сирии укрепит противовоздушную оборону российской базы Хмеймим, и, может быть, эта батарея будет не единственной.

Израилю придется быть изощреннее

Поставка Дамаску С-300 приведет к изменению тактики израильских военных, которые наносят удары по проиранским формированиям в Сирии, считает военный эксперт Алексей Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН. По его мнению, израильтяне теперь будут более осторожными и начнут применять более изощренные системы радиоэлектронного противодействия.

"Вероятность конфликта невелика, но то, что это осложнит наши отношения с Израилем - несомненно. Я очень надеюсь, что до военных инцидентов не дойдет. Но если сирийские зенитчики с использованием российских систем будут сбивать израильские самолеты, то Израиль будет наносить удары по этим системам, их радиолокационной инфраструктуре, базам", - добавил собеседник "Интерфакса".

"Правила определяет Россия"

Решение Москвы передать Дамаску комплексы С-300 направлено на сдерживание Израиля при планировании военных операций против Сирии, но не вызовет серьезных осложнений в российско-израильском взаимодействии, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федор Лукьянов.

"С одной стороны, Израилю подан четкий сигнал. Но, с другой стороны, никто не заинтересован в том, чтобы разнести в клочья тот уровень взаимодействия, которого с таким трудом удалось добиться", - заявил Лукьянов в понедельник "Интерфаксу".

Речь, по оценке эксперта, идет о том, чтобы убедить израильскую сторону в том, что "правила поведения определяет Россия, а никто другой". При этом глава СВОП полагает, что российская и израильская стороны будут поддерживать контакты и взаимодействие, необходимые в условиях сирийского кризиса.

Лукьянов предположил, что израильские военные круги склонны к достаточно сдержанной реакции в отношении позиции Москвы: "Вчерашнее заявление израильских военных было достаточно сдержанным и аккуратным. Они тоже не заинтересованы в эскалации". "Посмотрим, как они отреагируют на С-300", - добавил председатель президиума СВОП.

Мягкий ответ, который мало что изменит

Мнения, отличного от большинства упомянутых экспертов, придерживается старший научный сотрудник Отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис, который считает, что решение Москвы не скажется на военных операциях Израиля против иранской инфраструктуры в Сирии.

"Полагаю, для израильтян это очень мягкий ответ, который напрямую на Израиль никак не влияет. Израильские военные, в любом случае, найдут возможность эффективно поражать те цели, которые у них заложены", - сказал он "Интерфаксу".

По его словам, "решение Москвы поставить Сирии С-300 является, пожалуй, самым мягким вариантом развития событий, из тех, которые были бы возможны в нынешней ситуации".

При этом, считает он, официальная реакция Израиля на нынешнюю позицию Москвы, скорее всего, будет достаточно сдержанной. "Возможно, израильское военное ведомство как-то выскажется на эту тему, в стиле - "зачем?". Но не более того. Никаких более серьезных шагов предпринято не будет", - сказал собеседник агентства.

В целом, по его мнению, не следует ожидать кризиса в российско-израильских отношениях. "Полагаю, Израиль мог ожидать какой-то более жесткой реакции с учетом позиции, которая была вчера высказана на брифинге российского военного ведомства", - отмечает эксперт.

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Теги: Сирия, Россия, С-300

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