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Минобороны РФ рассказало об аудиозаписи переговоров с Израилем перед инцидентом с Ил-20

Есть обновление от 11:14

В военном ведомстве назвали преступной халатностью действия израильских ВВС, которые привели к гибели российского самолета

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны России имеет аудиозапись переговоров с представителем штаба ВВС Израиля, доказывающую несвоевременное оповещение об авиаударах, сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

"В ходе переговоров по линии деконфликтинга представитель штаба ВВС Израиля сообщила, что цели, по которым планируется нанести удары израильской авиации, находятся на севере Сирии. Разговор велся на русском языке. Минобороны России имеет аудиозапись этого разговора", - заявил он на брифинге в воскресенье.

В Минобороны РФ назвали преступной халатностью действия израильских ВВС, которые привели к гибели Ил-20. "Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских летчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или о их непрофессионализме, или, как минимум о преступной халатности", - заявил Конашенков.

"Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности", - сказал он.

Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 вечером 17 сентября, на его борту находились 15 военных. В Минобороны РФ заявили, что под удар его подставили израильские самолеты. В Израиле отрицают вину своих ВВС и полностью возлагают ответственность за инцидент на системы ПВО сирийской армии.

​18 сентября Путин назвал трагедию с российским самолетом Ил-20 цепью случайных обстоятельств и призвал не сравнивать ее с уничтожением российского Су-24 Турцией в ноябре 2015 года.

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Теги: Сирия, Израиль, Россия, Ил-20

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