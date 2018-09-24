Путин объяснил Нетаньяху, зачем Россия поставит Сирии С-300

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила пресс-служба Кремля.

"Премьер-министр Израиля еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих, находившихся на борту сбитого 17 сентября в Сирии российского самолета Ил-20", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "продолжено обсуждение обстоятельств случившегося с учетом того, что представленная израильскими военными информация об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны России".

"Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии", - подчеркивается в сообщении.

По информации пресс-службы Кремля, "Владимир Путин акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО - адекватны сложившейся ситуации и направлены, прежде всего, на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом".

В понедельник 24 сентября министр обороны Сергей Шойгу объявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным зенитный ракетный комплекс С-300. По его словам, Москва оснастит командные пункты сирийских соединений ПВО автоматизированными системами управления.

Такое решение Москва приняла после гибели самолета Ил-20 в Средиземном море, который был сбит сирийскими системами ПВО. Как заявили в Минобороны РФ после трагедии, под удар Ил-20 подставили израильские самолеты, обстрелявшие ракетами сирийскую Латакию. В частности, израильская сторона сообщала об ударе в северной части Сирии, но в итоге истребители работали в районе Латакии. В результате трагедии погибли 15 человек, российская сторона констатировала, что что военные Израиля либо не ценят отношения с Россией, либо не контролируют отдельных командиров.