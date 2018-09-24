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Совладелец "дочки" "Газпрома" арестован за покушение на убийство

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в понедельник санкционировал арест совладельца компании "Газпром спецгазавтотранс" (дочка "Газпрома") Владимира Тумаева, обвиняемого в организации покушения на кредитора своей жены.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Тумаева меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 ноября", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Бизнесмену предъявлено обвинение в организации покушения на убийство по найму, совершенного группой лиц. Расследование уже завершено - в ближайшее время защита приступит к ознакомлению с материалами дела.

По версии следствия, Тумаев организовал нападение на кредитора своей жены Вадима Стяжкина, с которым в течение нескольких лет вел имущественные тяжбы. В ходе нападения 15 марта 2017 года потерпевший получил два огнестрельных ранения, причинивших тяжкий вред здоровью, и остался жив только благодаря своевременной помощи.

Тумаев был задержан 19 февраля этого года, однако позже нарушил режим домашнего ареста и был объявлен в федеральный розыск. По словам его адвоката, предприниматель уехал на операцию по зрению в Москву, уведомив компетентные органы, однако удмуртские следователи отрицали, что их предупредили об отъезде. Защитник напомнил, что у Тумаева во время нахождения под стражей серьезно испортилось зрение, после чего он был переведен под домашний арест.

20 сентября Тумаев был вновь задержан в Москве, где он посещал больницу.

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Теги: Владимир Тумаев, Газпром

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