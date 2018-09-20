Объявленный в розыск совладелец "дочки" "Газпрома" Тумаев задержан в Москве

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в четверг задержали находящегося в московской больнице бывшего гендиректора "Спецгазавтотранса" (в настоящее время - ПАО "Газпром Спецгазавтотранс"), совладельца и члена совета директоров предприятия Владимира Тумаева. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Тумаева Андрей Захаров.

"Задержали его сегодня, из больницы. Сейчас его пытаются поместить в следственный изолятор", - сказал Захаров.

В начале сентября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов объявили Тумаева в федеральный розыск в связи с тем, что он, находясь под домашним арестом, покинул Ижевск. Его адвокат Захаров после этого сообщал "Интерфаксу", что Тумаев выехал для проведения офтальмологической операции, уведомив об этом компетентные органы. Пресс-служба управления СКР по Удмуртии позже подтвердила, что Тумаев находится в одной из московских больниц, следствие решало вопрос о возможности его участия в следственных действиях и изменении меры пресечения на заключение под стражу. Пресс-служба подчеркивала, что Тумаев не предупредил о планах отъезда органы следствия.

Тумаев был задержан 19 февраля 2018 года. Он обвиняется в организации покушения на убийство кредитора своей жены Вадима Стяжкина, с которым в течение нескольких лет вел имущественные тяжбы. В ходе нападения 15 марта 2017 года потерпевший получил два огнестрельных ранения, причинивших тяжкий вред здоровью, и остался жив только благодаря своевременной помощи.

Тумаеву предъявлены обвинения по части 3 статьи 30 УК РФ, части 3 статьи 33, пункту "ж", "з" части 1 статьи 105 УК РФ (организация покушения на убийство по найму, совершенного группой лиц), он свою вину отрицает. 22 февраля он был отправлен под домашний арест, а 7 марта по ходатайству следствия суд изменил меру пресечения, заключив подозреваемого под стражу. Однако в июне он был вновь переведен под домашний арест из-за ухудшения здоровья.

Тумаев руководил "Спецгазавтотрансом" в 1984-2009 годах, ему принадлежат 12,68% уставного капитала.

Акционеры "Газпром Спецгазавтотранса" 31 мая 2018 года переизбрали Тумаева в совет директоров предприятия.