Главные новости
В миреТрамп подписал указ об инструментах поддержания режима санкций против РФСпортВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правахЭкономикаОбъем запасов золота в резервах РФ вырос до 2 тысяч тонн
В России

Объявленный в розыск совладелец "дочки" "Газпрома" Тумаев задержан в Москве

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов в четверг задержали находящегося в московской больнице бывшего гендиректора "Спецгазавтотранса" (в настоящее время - ПАО "Газпром Спецгазавтотранс"), совладельца и члена совета директоров предприятия Владимира Тумаева. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Тумаева Андрей Захаров.

"Задержали его сегодня, из больницы. Сейчас его пытаются поместить в следственный изолятор", - сказал Захаров.

В начале сентября сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов объявили Тумаева в федеральный розыск в связи с тем, что он, находясь под домашним арестом, покинул Ижевск. Его адвокат Захаров после этого сообщал "Интерфаксу", что Тумаев выехал для проведения офтальмологической операции, уведомив об этом компетентные органы. Пресс-служба управления СКР по Удмуртии позже подтвердила, что Тумаев находится в одной из московских больниц, следствие решало вопрос о возможности его участия в следственных действиях и изменении меры пресечения на заключение под стражу. Пресс-служба подчеркивала, что Тумаев не предупредил о планах отъезда органы следствия.

Тумаев был задержан 19 февраля 2018 года. Он обвиняется в организации покушения на убийство кредитора своей жены Вадима Стяжкина, с которым в течение нескольких лет вел имущественные тяжбы. В ходе нападения 15 марта 2017 года потерпевший получил два огнестрельных ранения, причинивших тяжкий вред здоровью, и остался жив только благодаря своевременной помощи.

Тумаеву предъявлены обвинения по части 3 статьи 30 УК РФ, части 3 статьи 33, пункту "ж", "з" части 1 статьи 105 УК РФ (организация покушения на убийство по найму, совершенного группой лиц), он свою вину отрицает. 22 февраля он был отправлен под домашний арест, а 7 марта по ходатайству следствия суд изменил меру пресечения, заключив подозреваемого под стражу. Однако в июне он был вновь переведен под домашний арест из-за ухудшения здоровья.

Тумаев руководил "Спецгазавтотрансом" в 1984-2009 годах, ему принадлежат 12,68% уставного капитала.

Акционеры "Газпром Спецгазавтотранса" 31 мая 2018 года переизбрали Тумаева в совет директоров предприятия.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Газпром Спецгазавтотранс, Газпром, Владимир Тумаев

Новости по теме

В России
Израиль поделился с РФ данными о сбитом Ил-20 и о деятельности Ирана в СирииИзраиль поделился с РФ данными о сбитом Ил-20 и о деятельности Ирана в Сирии
Израильские военные представили в Москве итоги расследования о сбитом сирийской ПВО российском самолетеПодробнее
 На сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания "свой-чужой"На сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания "свой-чужой"
В Минобороны подчеркнули, что экспортная продукция такими системами не оснащаетсяПодробнее
 В ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизмеВ ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизме
Суд также напомнил о равнозначности экспертиз и других доказательств при рассмотрении делПодробнее
 Памфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честноПамфилова пообещала сделать все возможное, чтобы выборы в Приморье прошли честно
Глава ЦИК назвала решение крайизбиркома об отмене результатов второго тура единственным возможнымПодробнее
Приморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора края
Крайизбирком поставил под сомнение результаты голосования во втором туреПодробнее
 Трехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на майТрехсторонняя комиссия одобрила предложение перенести три зимних выходных на май
Предложение Минтруда должно утвердить российское правительствоПодробнее
 В новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и ИщенкоВ новых выборах в Приморье смогут участвовать не только Тарасенко и Ищенко
Элла Памфилова пояснила, что результаты были обнулены, поэтому будет объявлен не третий тур, а новые выборы, в которых смогут участвовать не только кандидаты, прошедшие во второй турПодробнее
 Три члена экипажа МКС 4 октября вернутся на ЗемлюТри члена экипажа МКС 4 октября вернутся на Землю
Через неделю после этого на станцию отправятся россиянин Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник ХейгПодробнее
 Истребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской областиИстребитель МиГ-31 разбился в Нижегородской области
В Минобороны сообщили, что причиной крушения стала техническая неисправность, пилоты живыПодробнее
 В МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМСВ МВД РФ опровергли возможность вычислить сотрудника ГРУ по базе данных ФМС
Замглавы министерства Зубов пояснил, что в миграционной службе нет подведомственных ГРУ подразделенийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 сентября6 фото
20 сентября
Фотохроника 20 сентября
Фотохроника 19 сентября6 фото
19 сентября
Фотохроника 19 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп подписал указ об инструментах поддержания режима санкций против РФСпортВАДА подтвердило восстановление РУСАДА в правахЭкономикаОбъем запасов золота в резервах РФ вырос до 2 тысяч тоннВ РоссииНа сбившей Ил-20 сирийской С-200 не было российской системы опознавания "свой-чужой"В РоссииПриморский избирком отменил результаты выборов губернатора краяВ РоссииВ ВС РФ назвали лайки и репосты недостаточным основанием для уголовных дел об экстремизме

Суд в Москве арестовал предполагаемого организатора нелегальных казино Бажанова

Австрийская полиция выдала ордер на арест основателя арт-группы "Война" Воротникова

Об этом сообщили члены объединения Подробнее

Что произошло за день: четверг, 20 сентября

ВС про декриминализацию лайков и репостов, восстановление в правах РУСАДА и стоимость сноса Ховринской больницы Подробнее

Датский регулятор возобновит расследование в отношении Danske Bank

Израиль поделился с РФ данными о сбитом Ил-20 и о деятельности Ирана в Сирии

Израиль поделился с РФ данными о сбитом Ил-20 и о деятельности Ирана в СирииИзраильские военные представили в Москве итоги расследования о сбитом сирийской ПВО российском самолете Подробнее

Власти показали бизнесу свой список проектов для инвестиций в рамках "плана Белоусова"

Власти показали бизнесу свой список проектов для инвестиций в рамках "плана Белоусова"Всего в списке почти 400 проектов на сумму более 11 трлн рублей Подробнее

Рубль усилил укрепление к бивалютной корзине вечером в четверг

Российский теннисист Южный проиграл в Петербурге и завершил карьеру

Российский теннисист Южный проиграл в Петербурге и завершил карьеруСпортсмен анонсировал, что турнир в городе на Неве будет последним в его карьере Подробнее

Фотохроника 20 сентября

Фотохроника 20 сентября6 фото

Объявленный в розыск совладелец "дочки" "Газпрома" Тумаев задержан в Москве

Захарова сравнила "дело Скрипалей" с Лохнесским чудовищем

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');