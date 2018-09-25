Экс-кандидат в губернаторы Приморья Ищенко подал иск об отмене итогов выборов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Бывший кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко через суд требует отмены результатов выборов в ряде городов края.

"Мы подали иски в Уссурийский суд. В среду подаем иски в городах Артем и Находка. Будем требовать отмены результатов голосования в этих городах", - сообщил "Интерфаксу" Ищенко. По его словам, он не планирует обжаловать решение крайизбиркома об отмене результатов выборов в целом по краю, иски будут касаться отмены результатов лишь по трем городам.

"Если мы выиграем суд по отмене результатов выборов в крае, то победит Тарасенко (врио губернатора Андрей Тарасенко - ИФ). Мы будем обжаловать результаты выборов только в крупных городах, где были фальсификации в его пользу", - отметил Ищенко.

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней Тарасенко ("Единая Россия") набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Ищенко. В крайизбирком поступило свыше 200 жалоб на нарушения. 20 сентября избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов. До 16 декабря должно состояться повторное голосование.