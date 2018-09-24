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Новые выборы губернатора Приморья обойдутся в 290 млн рублей

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Приморья подсчитала, что на проведение новых выборов губернатора региона потребуется 290 млн рублей.

"Предварительно, на следующие выборы необходимо затратить 290 млн рублей. Это только затраты, которые связаны с избирательны процессом. Сумма не учитывает иные расходы, например, видеонаблюдение", - сообщила агентству "Интерфакс" секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Она отметила, что сумма была согласована на заседании комиссии крайизбиркома. Следующий этап - передача сметы в администрацию края, далее она передается депутатам Законодательного собрания Приморья, которые примут окончательную сумму.

"Мы ожидаем, что этот вопрос будет рассмотрен вместе с вопросом о назначении даты новых выборов", - добавила Камаева.

Как сообщили агентству в пресс-службе Заксобрания Приморья, пока вопрос о назначении даты новых выборов губернатора не включен в повестку очередного заседания 26 сентября. "Этот вопрос решится до среды", - отметили в пресс-службе регионального парламента.

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 100% бюллетеней действующий губернатор Андрей Тарасенко ("Единая Россия") набрал 49,55% голосов против 48,06% у кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях. В крайизбирком поступило свыше двухсот жалоб на нарушения.

20 сентября избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов. В течение трех месяцев должно состояться повторное голосование - до 16 декабря.

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Теги: Приморский край

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