Приморский избирком поставил под сомнение результаты голосования во втором туре выборов губернатора

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Приморского края вынесла на голосование вопрос об отмене результатов выборов губернатора региона, передал корреспондент агентства "Интерфакс" с заседания крайизбиркома в четверг.
"Итоги выборов невозможно признать достоверными. Краевая избирательная комиссия учитывает, что существенные нарушения голосования могут служить основанием для признания выборов незаконными. На основании изложенного предлагаю принять следующее решение: признать итоги выборов недействительными", - сказала председатель крайизбиркома Татьяна Гладких.