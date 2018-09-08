СК проверит информацию СМИ о побеге из России женщины с двухлетним ребенком

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Следствие проверяет информацию СМИ о женщине, вывезшей из России двухлетнего ребенка и отказавшейся возвращаться, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"Из информации СМИ следует, что 33-х летний мужчина обратился в правоохранительные органы и сообщил, что во время отпуска его жена с двухлетней дочкой покинула территорию Российской Федерации, после чего отказалась возвращаться", - отметила Иванова.

Также мужчина сообщил, что во время кратковременного визита в Москву супруга переписывалась с неизвестными ему мужчинами, а после уехала и позвонила с сирийского номера, сообщив, что больше не вернется.

"В рамках проверки следователи будут устанавливать все обстоятельства произошедшего и местонахождение женщины с малолетним ребёнком. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметила Иванова.

Ранее СМИ сообщили, что в четверг в московскую полицию обратился житель столицы, который рассказал, что его жена уехала с двухлетним ребенком в Сирию и отказывается возвращаться. По сообщениям СМИ, в полиции не исключают версию вербовки женщины участниками запрещенной в России террористической организации ИГ.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.