Стивен Сигал заявил, что хотел бы стать губернатором Приморья

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Голливудский актер Стивен Сигал, приехавший во Владивосток на международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого", на встрече со зрителями заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края.

Один из участников встречи, задавая вопрос актеру, отметил, что в Приморье в настоящий момент нет губернатора, и спросил, не хотел бы актер, имея российское гражданство, стать губернатором края.

"Мне бы хотелось", - ответил Сигал и сорвал овации зала.

"Я приехал специально на кинофестиваль. Кроме того, по отцовской линии мои предки отсюда. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором", - добавил актер.

XVI Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" проходит во Владивостоке с 21 по 27 сентября. Его гостями стали российские и зарубежные актеры. Всего за семь фестивальных дней зрителям представят 180 фильмов из 37 стран, из них четыре мировые премьеры.

9 сентября в Приморье проходили выборы губернатора. В первом туре ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов. Во втором туре встретились врио главы Приморья единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. Голосования состоялось 16 сентября. Итоги были признаны недействительными из-за множества нарушений. Новые выборы должны состояться в срок до 16 декабря. Дата их проведения пока не назначена.