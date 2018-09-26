Пятый бизнесмен из "списка Титова" вернулся в Россию

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Пятый фигурант "лондонского списка" скрывающихся за рубежом российских предпринимателей, бизнесмен Дмитрий Паньков, вернулся на родину, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

"Предприниматель Дмитрий Паньков из так называемого "лондонского списка" уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова вчера вернулся в Россию и стал пятым фигурантом, вернувшимся на родину с начала года. Бизнесмену не предъявлено обвинений, по делу ведется юридическая работа", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе в среду.

По словам Титова, сразу по прибытии в Россию в отношении Панькова были проведены необходимые следственные действия, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. "Предпринимателю предложено рассмотреть вопрос о прекращении уголовного преследования в связи с примирением сторон", - сообщил Титов, слова которого приводят в пресс-службе.

Паньков в 2011-2015 годах работал в компании "Дело-Центр", где при поступлении на работу подписал обязательство о неразглашении коммерческой тайны. В ноябре 2016 года МВД России возбудило против него уголовное дело (ч. 3 ст. 183 УК РФ). При этом, по данным адвоката Панькова, разглашением коммерческой тайны следствие называет информацию, данную его клиентом в суде под присягой, сообщили в аппарате уполномоченного.

В начале февраля Титов заявил, что передал президенту России список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от российского правосудия за рубежом. По его словам, "история у всех этих бывших бизнесменов примерно одна и та же: они успели уехать из страны до момента заключения их в СИЗО".