Четвертый бизнесмен из "списка Титова" вернулся в РФ

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Четвертый участник "списка Титова", предприниматель Алексей Кузнецов вернулся в Россию, в качестве меры пресечения для него избрана подписка о невыезде, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

"28 августа в Россию вернулся еще один участник "лондонского списка Бориса Титова" - генеральный директор ООО "КЦ Агро-Информ" Алексей Кузнецов. Сегодня же мера пресечения для него была изменена на подписку о невыезде", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что уголовное дело против Кузнецова было возбуждено в мае 2017 года по части 2 ст.172 ("незаконная банковская деятельность") и ч.2 ст.187 ("неправомерный оборот средств платежей") Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, Кузнецов, не имея лицензии на осуществление банковских операций, создал в Ростове-на-Дону организованную группу с целью осуществления незаконной банковской деятельности с использованием документов и подконтрольных юридических лиц.

"Наши эксперты еще в прошлом году признали это дело типичным случаем подмены гражданско-правовых отношений уголовным преследованием. Конечно, расследование по делу Алексея Кузнецова еще будет продолжаться, но мы будем его защищать. Обвинения надуманные, выдвинуты по заявлению конкурента. Считаем, что Кузнецов должен быть освобожден от уголовного преследования, надеемся, что так и произойдет", - отметил Титов, слова которого приводят в пресс-службе.

Кузнецов стал четвертым фигурантом "лондонского списка" предпринимателей, скрывающихся от правосудия за рубежом, но желающих вернуться на родину, который вернулся в Россию.

Ранее Титов обратился к президенту РФ с предложением рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении нескольких десятков предпринимателей, желающих вернуться в Россию из-за границы. Президент отдал силовым ведомствам поручение рассмотреть инициативу бизнес-омбудсмена.