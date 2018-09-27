Чечня и Ингушетия начали сносить посты на границе двух республик

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Власти Ингушетии и Чечни приступили к сносу постов в рамках соглашения об установлении административных границ между двумя субъектами, которое было подписано накануне главами регионов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сразу же по итогам соглашений пост, который стоял между ингушским селом Аршты и Бамутом (чеченская территория) был снят. Также убран пост, который располагался вблизи сельского поселения Аки-Юрт (Ингушетия) со стороны Чечни", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшие дни посты со стороны Ингушетии также будут сняты. "Постов между двумя народами не будет. На федеральной трассе, конечно же, он сохранится. Никаких преград на внутренних дорогах между Чечней и Ингушетией для взаимного передвижения на обе территории не будет", - пояснил он.

В среду главы Чечни и Ингушетии подписали в Магасе соглашение об установлении административной границы между двумя субъектами. Согласно документу, между регионами проведен равноценный обмен нежилыми территориями Надтеречного района Чечни и Сунженского района Ингушетии. Республике Ингушетия будет передана часть Надтеречного района Чечни - горная и лесистая местность. Ингушетия передает Чеченской республике равносильную территорию на границе с Сунженским районом.

Как заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, постов между двумя республиками не будет. Это решение позволит укрепить отношения между двумя народами.