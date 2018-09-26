Москвичей предупредили о заморозках в выходные

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В течение ближайших двух суток, в четверг и пятницу, Москву вновь накроют дожди, может выпасть около 30% месячной нормы осадков.

По предварительным расчетам Росгидромета, дожди начнутся в ночь на четверг и будут идти с перерывами до конца дня пятницы. В четверг, как ожидается, выпадет 13 мм осадков, в пятницу - еще 6 мм при сентябрьской норме 65 мм.

Температура воздуха в четверг днем составит 11-13 градусов тепла, в ночь на пятницу - 5-7 градусов, днем - 12-14 градусов.

По прогнозам синоптиков, в выходные осадков не будет, однако в ночные часы ожидаются заморозки: днем 29 сентября температура поднимется до 8-10 градусов, в ночь на воскресенье опустится до минус 3 - плюс 2 градусов. Днем в воскресенье температура составит 8-13 градусов тепла.

Между тем, как сообщил в среду сайт "Метеоновости", сентябрь текущего года, несмотря на похолодание последних дней, может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Москве.

Пока самым теплым считается сентябрь 1938 года, когда температура превысила средние значения на 3,8 градуса. "За 25 прошедших дней нынешнего месяца аномалия температуры превышает климатические показатели на 4,7 градуса. Но в оставшиеся дни она снизится примерно на один градус", - говорится в сообщении.