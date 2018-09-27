Кудрин подтвердил, что Орешкин может возглавить совет ЦСР

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин, покидающий пост главы совета Центра стратегических разработок (ЦСР), подтвердил, что его место в ЦСР может занять глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Предполагаю, что да", - сказала Кудрин "Интерфаксу" в четверг, отвечая на вопрос, может ли Орешкин стать председателем совета ЦСР.

Накануне Кудрин заявил, что уйдет с поста председателя совета ЦСР. Источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ сообщал "Интерфаксу", что на место Кудрина может прийти Орешкин.

Начиная с 2016 года ЦСР под руководством Кудрина по поручению президента Владимира Путина готовил свой вариант стратегии развития РФ на период 2018-2024 годов. Часть предложений ЦСР в итоге вошла в новый майский указ главы государства.

22 мая 2018 года Госдума по представлению президента РФ назначила Кудрина на должность председателя Счетной палаты.