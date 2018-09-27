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Мать сестер Хачатурян навестила их в следственном изоляторе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве отца, встретились в следственном изоляторе с матерью, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"Недавно мать девочек получила разрешение от следователя на свидание с дочерьми. Она встретилась с каждой из девочек отдельно, они поговорили, мама передала им вещи и продукты питания", - сказал Мельников.

По его словам, встречи длились примерно по полчаса. Представитель ОНК отметил, что девушки тяжело переживают разлуку с матерью. "Они рассказывали, что когда отец выгнал мать из дома под угрозой расправы, он запрещал дочкам общение с нею. Они очень редко виделись украдкой или созванивались, так как отец контролировал их телефоны", - рассказал Мельников.

Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия об изменении на более мягкую меру пресечения сестрам Хачатурян. Следственный комитет просит отпустить девушек под новую меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 28 декабря 2018 года.

По мнению Мельникова, это логичное действие следователя, так как девушки не представляют опасности для общества и не могут влиять на следствие своими действиями. "Я беседовал с ними, они точно не собираются нарушать закон, и абсолютно правильно, что они будут находиться не в СИЗО, а будут дома и смогут, например, полноценно продолжить обучение", - сказал представитель ОНК.

Мера пресечения в виде запрета на определенные действия была введена в Уголовно-процессуальный кодекс в апреле 2018 года. Она аналогична домашнему аресту, так как включает ряд похожих ограничений и запретов, возложенных на обвиняемого по усмотрению суда, но является все равно более мягкой мерой пресечения.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

В настоящее время сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова ранее сообщила "Интерфаксу", что в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания. Девушки рассказали членам ОНК Москвы, что отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал. Кроме того, по словам сестер, отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, фактически использовал их как рабынь.

Защита сестер настаивает на том, что убийство было совершено дочерьми в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе, сексуального характера. В то же время, по данным информированного источника "Интерфакса", следствие полагает, что убийство отца было преднамеренным и, вероятно, спланированным сестрами.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы младшая из сестер была признана невменяемой в момент совершения преступления, что в дальнейшем может позволить ей избежать уголовной ответственности.

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Теги: Михаил Хачатурян, Ангелина Хачатурян, Крестина Хачатурян

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