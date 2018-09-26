Следствие попросило отпустить из СИЗО обвиняемых в отцеубийстве сестер Хачатурян

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Следствие просит освободить из-под стражи сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу на запрет определенных действий на срок до 28 декабря 2018 года в отношении обвиняемых Хачатурян", - сообщила агентству Царева в среду.

Рассмотрение ходатайства следствия назначено на четверг, 27 сентября. Заседание в отношении двух старших сестер начнется в суде в 15:30, в отношении младшей в 16:00.

Запрет на определенные действия аналогичен домашнему аресту, но является более мягкой мерой пресечения.

По словам Царевой, суд рассмотрит ходатайство следствия в четверг, 27 сентября - заседание по двум старшим сестрам начнется в 15:30, в отношении младшей - в 16:00.

Как сообщалось, 27 июля в доме на Алтуфьевском в Москве шоссе было обнаружено тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери потерпевшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра. Всем троим было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). По решению суда они были заключены под стражу.

Девушки признались в убийстве и рассказали, что отец долгие годы издевался над ними. По словам сестер, он не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал.

Защита сестер также настаивает на том, что убийство было совершено дочерьми в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе сексуального характера. В то же время, по данным информированного источника "Интерфакса", следствие полагает, что убийство отца было преднамеренным и, вероятно, спланированным сестрами.

Запрет на определенные действия

Запрет на определенные действия появился в российском Уголовно-процессуальном кодексе весной 2018 года - он схож с домашним арестом, но является более мягкой мерой пресечения.

Согласно законодательству, такой запрет "избирается по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов", а также в осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него запретов.

Суд может возложить ряд запретов: выходить в определенные периоды времени за пределы своего жилья; находиться в некоторых местах, а также ближе установленного расстояния до заданных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; общаться с определенными лицами; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и интернет; управлять автомобилем, если преступление связано с нарушением ПДД и эксплуатацией транспортных средств, говорится в новом законе. Подозреваемый или обвиняемый может быть подвергнут судом всем этим запретам или отдельным из них.

В законе специально оговаривается, что подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве использования телефона для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со следователем, с дознавателем и контролирующим органом. О каждом таком звонке подозреваемый или обвиняемый должен будет проинформировать контролирующий орган.