Суд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗО

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в четверг изменил на более мягкую меру пресечения средней из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

"Ходатайство следователя удовлетворить. Изменить в отношении А.Хачатурян меру пресечения с содержания под стражей на запрет определенных действий", - говорится в решении суда.

Суд запретил ей покидать место проживания в ночное время, общаться с кем-либо, кроме следователя и близких родственников, использовать интернет, мобильную связь. Также Хачатурян запрещено общение с сестрами.

Ранее о таком смягчении меры пресечения всем трем сестрам попросило следствие. Запрет на определенные действия аналогичен домашнему аресту, но является более мягкой мерой пресечения.

Убийство как ответ на насилие

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна было обнаружено 27 июля в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны его дочери: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

Сестрам предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Останкинский суд Москвы по ходатайству следствия 2 августа избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова ранее сообщила "Интерфаксу", что в ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные страдания. Девушки рассказали членам ОНК Москвы, что отец их не пускал учиться, а дома у него был склад оружия, которым он им постоянно угрожал. Кроме того, по словам сестер, отец хотел, чтобы они были постоянно с ним, фактически использовал их как рабынь.

Защита сестер настаивает на том, что убийство было совершено дочерьми в ответ на систематическое морально-физическое насилие со стороны отца, в том числе, сексуального характера. В то же время, по данным информированного источника "Интерфакса", следствие полагает, что убийство отца было преднамеренным и, вероятно, спланированным сестрами.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы младшая из сестер была признана невменяемой в момент совершения преступления, что в дальнейшем может позволить ей избежать уголовной ответственности.