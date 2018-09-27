Чечня передала Ингушетии часть земель Надтеречного района

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Власти Надтеречного района Чеченской республики передали администрации Сунженского района Ингушетии территорию, обозначенную в соглашении об определении границы между двумя регионами. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"На границе Чечни и Ингушетии состоялась встреча главы администрации Надтеречного района Чеченской республики Шамиля Куцаева и замглавы Сунженского района Ингушетии Османа Евлоева. В рамках встречи Куцаев заявил о решении передать Сунженскому району часть земель, обозначенных в соглашении об установлении границы между двумя субъектами и подписанном главами регионов Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Куцаев отметил, что озвучивая решение о передаче части Надтеречного района, расположенной в непосредственной близости от Сунженского района Ингушетии, выполняет миссию, возложенную руководством республики и парламентом.

"Эти земли мы передаем вам. В дальнейшем экономическое развитие этой ухоженной территории будет зависеть от вас", - процитировал Куцаева агентству "Интерфакс" собеседник агентства.

В свою очередь Евлоев сообщил, что пост, расположенный на переданной территории будет снесен.

"Пост между нами не нужен. Мы - братские народы", - сказал замглавы Сунженского района.

Как сообщил в интервью местным журналистам министр сельского хозяйства Ингушетии Хизир Галаев, в рамках соглашения Ингушетия передала Чечне 1 тыс.290 га пахотных земель и такую же площадь республика получила в Надтеречном районе Чечни.

"Речь идет о территории рядом с сельским поселением Аки-Юрт Малгобекского района Ингушетии. Остальные 600 га - пастбища, предгорье - мы взяли с этого Надтеречного района Чечни. Соответственно, часть отдали нашей территории в Сунженском районе Ингушетии. Там мы выровняли клин", - сказал Галаев.

В среду главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении границы между двумя российскими субъектами, предусматривающее равноценный обмен территориями.