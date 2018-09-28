Власти Ингушетии и Чечни не станут менять границы между субъектами

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Соглашение между Ингушетией и Чеченской республикой не предполагает изменение границ в ущерб тому или иному региону, заявил в интервью местным журналистам ингушский премьер Зялимхан Евлоев.

"Надо пояснить, что мы не меняем границы, если бы хотели это сделать, то провели бы референдум с участием людей, проживающих в тех населенных пунктах, потом парламент сделал бы свою работу", - сказал председатель правительства Ингушетии.

При этом он уточнил, что речь идет об определении и закреплении границы.

"Я хочу заверить жителей республики: ни глава Чечни Рамзан Кадыров, ни глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров никогда не стали бы ущемлять права чеченцев или ингушей. Мы должны этому верить. Все знают, какие границы были. Мы не отдаем ингушские земли и чеченцы не отдают свои. В любое время власти Ингушетии готовы разъяснить этот вопрос", - отметил Зялимхан Евлоев.

По его мнению, вопрос определения границы между двумя регионами не решался практически на протяжении 100 лет. Определение границы не означает разделение или разобщение двух народов.

"Это решение, наоборот, сплотило два народа, еще больше укрепило сложившиеся веками братские отношения, проверенные на прочность тяжелейшими испытаниями во время депортации. На земле нет народов, более схожих между собой, чем чеченцы и ингуши. Нас объединяют общие традиции, обычаи, религия, схожий язык", - сказал ингушский премьер.

Он считает, что необходимо иметь понимание того, что решением этого вопроса снимаются многие проблемы. Премьер уверен, что после завершения этой работы в итоге выигрывают оба народа.

"У меня насчет этого нет ни капли сомнения. Но есть определенные недальновидные люди, недостаточно осведомленные, может быть с низким уровнем сознания, понимания обстановки, сути вопроса, те, кто пытается ввести в заблуждение жителей, неправильно трактуя происходящее. Попросил бы - не распространять не имеющие под собой основания слухи и домыслы ", - призвал Евлоев.

Только при согласии и полном взаимопонимании, считает ингушский премьер, можно будет добиваться успехов на пути созидания и развития.

"Ни одно село Ингушетия не передает Чечне. Нет сомнений в том, что начатое будет доведено до логического конца. Нам не нужна чужая земля, им тоже. Самое главное - простые люди с пониманием относятся к этому поистине историческому событию для обеих республик", - заключил премьер-министр.

В среду главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение об установлении границы между двумя российскими субъектами, предусматривающее равноценный обмен территориями.

В рамках соглашения Чечня передала Ингушетии часть земель Надтеречного района. В дальнейшем экономическим развитием этого участка будет заниматься администрация Сунженского района Ингушетии.

Как сообщал в интервью местным журналистам министр сельского хозяйства Ингушетии Хизир Галаев, в рамках соглашения Ингушетия передала Чечне 1 тыс. 290 га пахотных земель и такую площадь республика получила в Надтеречном районе Чечни. Речь идет о территории рядом с сельским поселением Аки-Юрт Малгобекского района Ингушетии. Остальные 600 га - пастбища, предгорье - Ингушетия получила из Надтеречного района Чечни. Соответственно, часть равноценной территории в Сунженском районе Ингушетии переданы Чечне для выравнивания клина.