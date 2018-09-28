Суд в Махачкале арестовал брата Рамзана Абдулатипова

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Задержанный по подозрению в участии в преступном сообществе депутат Народного собрания Дагестана Раджаб Абдулатипов арестован судом до конца ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Суд в Махачкале удовлетворил ходатайство следствия и арестовал на два месяца Абдулатипова", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Между тем корреспондент агентства "Интерфакс" передает из Махачкалы, что Советский районный суд Махачкалы арестовал Раджаба Абдулатипова на 10 суток. В случае предъявления обвинения, срок ареста будет продлен на два месяца - до 26 ноября.

О задержании Абдулатипова (брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова), подозреваемого в участии в преступном сообществе, в пресс-службе сообщили в минувшую среду. По данным следствия, члены организованного преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность. Следователи установили не менее шести таких эпизодов. Между тем, сам Абдулатипов заявил в пятницу в суде, что не понимает, в чем его обвиняют.

"Вот это все, в чем меня обвиняют - для меня новость. Я с этим не знаком", - сказал он.

В августе по данному уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.