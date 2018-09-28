Что произошло за день: пятница, 28 сентября

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле прокомментировали последние публикации в прессе о подозреваемых в отравлении Скрипалей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что насчет их достоверности имеются серьезные сомнения. По его словам, Кремль не нашел в списках Героев России полковника Анатолия Чепиги. Как ранее сообщали некоторые СМИ, Анатолий Чепига - настоящее имя человека, который был ранее представлен общественности как Руслан Бошаров.

- Немецкое издание Focus написало, что Сергей Скрипаль мог предоставить спецслужбам Эстонии данные о работающих в этой стране российских агентах во время своей поездки в эту страну летом 2016 года. Журнал также сообщил о возможной работе Скрипаля на Чехию и Испанию. Однако в эстонской полиции опровергли заявление о том, что экс-сотрудник ГРУ причастен к разоблачению российских агентов.

- Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил бывшего временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

- СМИ назвали предполагаемого покупателя футбольного клуба "Челси" у Романа Абрамовича. Речь идет о сооснователе Microsoft Поле Аллене, который уже владеет баскетбольным и футбольным клубами.

- Журналистка издания Znak.com пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск. Перед этом она успела сообщить, что в пути у нее возник конфликт с водителем.

- Санкции против "РусАла" привели к подорожанию глинозема и сокращению прибыли компаний США, подсчитала газета The Wall Street Journal.

- Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2018 года на военную службу. Всего призвать в армию планируется 132 тыс. 500 граждан в возрасте от 18 до 27 лет.

- Глава МИД Сирии Валид Муаллем после решения Москвы поставить его стране зенитную ракетную систему С-300 заявил, что Дамаск хотел бы получить от России и С-400.

- Суд в Махачкале арестовал брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Он подозревается в участии в организованном преступном сообществе, где за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

- В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга из-за прорыва трубы оказалось затоплено кафе. В результате ЧП два посетителя заведения получили сильные ожоги, от которых скончались.

- Олимпийская чемпионка в фигурном катании россиянка Алина Загитова установила три мировых рекорда на международном турнире в Германии Nebelhorn Trophy и стала победительницей соревнований.