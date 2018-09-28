Главные новости
В миреВ Эстонии опровергли причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в этой странеСпортСМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у АбрамовичаЭкономикаЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картам
В России

Что произошло за день: пятница, 28 сентября

Кремле прокомментировал последние публикации по "делу Скрипалей", Сирия вслед за С-300 попросила С-400, Загитова установила сразу три рекорда

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле прокомментировали последние публикации в прессе о подозреваемых в отравлении Скрипалей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что насчет их достоверности имеются серьезные сомнения. По его словам, Кремль не нашел в списках Героев России полковника Анатолия Чепиги. Как ранее сообщали некоторые СМИ, Анатолий Чепига - настоящее имя человека, который был ранее представлен общественности как Руслан Бошаров.

- Немецкое издание Focus написало, что Сергей Скрипаль мог предоставить спецслужбам Эстонии данные о работающих в этой стране российских агентах во время своей поездки в эту страну летом 2016 года. Журнал также сообщил о возможной работе Скрипаля на Чехию и Испанию. Однако в эстонской полиции опровергли заявление о том, что экс-сотрудник ГРУ причастен к разоблачению российских агентов.

- Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил бывшего временно исполняющего обязанности губернатора Приморского края Андрея Тарасенко заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

- СМИ назвали предполагаемого покупателя футбольного клуба "Челси" у Романа Абрамовича. Речь идет о сооснователе Microsoft Поле Аллене, который уже владеет баскетбольным и футбольным клубами.

- Журналистка издания Znak.com пропала во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск. Перед этом она успела сообщить, что в пути у нее возник конфликт с водителем.

- Санкции против "РусАла" привели к подорожанию глинозема и сокращению прибыли компаний США, подсчитала газета The Wall Street Journal.

- Владимир Путин подписал указ о призыве в октябре-декабре 2018 года на военную службу. Всего призвать в армию планируется 132 тыс. 500 граждан в возрасте от 18 до 27 лет.

- Глава МИД Сирии Валид Муаллем после решения Москвы поставить его стране зенитную ракетную систему С-300 заявил, что Дамаск хотел бы получить от России и С-400.

- Суд в Махачкале арестовал брата экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Он подозревается в участии в организованном преступном сообществе, где за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

- В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга из-за прорыва трубы оказалось затоплено кафе. В результате ЧП два посетителя заведения получили сильные ожоги, от которых скончались.

- Олимпийская чемпионка в фигурном катании россиянка Алина Загитова установила три мировых рекорда на международном турнире в Германии Nebelhorn Trophy и стала победительницей соревнований.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Новости по теме

В России
Суд в Махачкале арестовал брата Рамазана АбдулатиповаСуд в Махачкале арестовал брата Рамазана Абдулатипова
Он подозревается в участии в организованном преступном сообществе, где за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидностьПодробнее
 В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"В Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"
Дмитрий Песков подчеркнул, что администрация президента не хочет дискутировать о расследовании со СМИПодробнее
 Бывший врио губернатора Приморья Тарасенко стал замглавы РосморречфлотаБывший врио губернатора Приморья Тарасенко стал замглавы Росморречфлота
Ранее сообщалось, что экс-кандидат может стать замминистра транспортаПодробнее
 В Госдуме предложили законодательно запретить в школах газировку и чипсыВ Госдуме предложили законодательно запретить в школах газировку и чипсы
Комитет по охране здоровья ратует за пополнение ассортимента столовых фруктами, овощами и молочными продуктамиПодробнее
В результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человекаВ результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человека
Молодые люди скончались от полученных термических ожоговПодробнее
 В России собрались изменить формулу расчета пенсийВ России собрались изменить формулу расчета пенсий
Возможно, балльная формула, зависящая от трудового стажа, будет отмененаПодробнее
 Суд освободил из СИЗО всех трех сестер ХачатурянСуд освободил из СИЗО всех трех сестер Хачатурян
Им избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действияПодробнее
 Кремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-ЧепигеКремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-Чепиге
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле исходят из данных, которые озвучили сами граждане РФ и президентПодробнее
 Суд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗОСуд отпустил среднюю сестру Хачатурян из СИЗО
О замене ареста на более мягкую меру пресечения суд попросило следствиеПодробнее
 Против челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапсаПротив челябинских чиновников возбудили уголовное дело из-за мусорного коллапса
В городе уже ввели режим ЧС из-за мусорных заваловПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 27 сентября6 фото
27 сентября
Фотохроника 27 сентября
Фотохроника 26 сентября8 фото
26 сентября
Фотохроника 26 сентября
Лучшие фото недели10 фото
21 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ Эстонии опровергли причастность Скрипаля к разоблачению российских шпионов в этой странеСпортСМИ назвали предполагаемого покупателя "Челси" у АбрамовичаЭкономикаЦБ РФ обозначил признаки мошенничества с операциями по картамВ РоссииВ Кремле усомнились в достоверности сведений о третьем фигуранте "дела Скрипалей"В РоссииВ России собрались изменить формулу расчета пенсийВ РоссииВ результате прорыва трубы в кафе в Петербурге погибли два человека

В США впервые разбился новейший истребитель F-35

Стоимость упавшего самолета оценивается в $115,5 млн Подробнее

Facebook нашла уязвимость, открывавшую доступ к данным 50 млн аккаунтов соцсети

Facebook нашла уязвимость, открывавшую доступ к данным 50 млн аккаунтов соцсетиВ компании считают, что хакеры могли получить данные благодаря ошибке в функции просмотра страницы от имени других пользователей Подробнее

Пропавшая уральская журналистка нашлась

С ней все в порядке Подробнее

Что произошло за день: пятница, 28 сентября

Кремле прокомментировал последние публикации по "делу Скрипалей", Сирия вслед за С-300 попросила С-400, Загитова установила сразу три рекорда Подробнее

Бывший командир Чепиги прокомментировал расследование о нем

Военнослужащий усомнился, что полковника и Героя России отправили на отравление Сергея Скрипаля Подробнее

Сборная России победила Перу на Всемирной шахматной олимпиаде

Женская команда страны нанесла поражение Германии Подробнее

США попытаются отобрать у Huawei проект интернет-сети в Папуа - Новой Гвинее

"Роснефть" и "Сахалин-1" урегулировали вне суда спор о перетоках нефти

По данным источника, консорциум "Сахалин-1" согласился выплатить "Роснефти" $230 млн Подробнее

Рубль ускорил рост к бивалютной корзине вечером в пятницу

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');