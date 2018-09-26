Брат экс-главы Дагестана Абдулатипова задержан за участие в преступном сообществе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Депутат Народного собрания Дагестана - брат экс-главы республики Рамазана Абдулатипова - Раджаб Абдулатипов задержан за участие в преступном сообществе, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Следственного комитета (СК).

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по ч.2 ст.210 УК РФ (участие в преступном сообществе), добавили в СК.

По данным следствия, члены организованного преступного сообщества за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

Ранее по данному уголовному делу были задержаны руководитель республиканского бюро медико-социальной экспертизы Магомед Махачев и его подчиненные.

В среду днем информированный источник сообщил "Интерфаксу", что сотрудники спецслужб задержали депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова и доставили его в управление ФСБ на допрос. "По предварительным данным, его подозревают в превышении должностных полномочий", - сказал собеседник агентства, добавив, что в кабинете депутата проводится обыск.

Позднее стало известно, что правоохранительные органы везут Абдулатипова в Москву на допрос. Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что дело в отношении Раджаба Абдулатипова, скорее всего, будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.