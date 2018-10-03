Пол-литра чая и печенье помогли выжить якутскому пилоту упавшего вертолета

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Печенье, немного кипятка и снег помогли спасенному в Якутии пилоту вертолета Robinson Александру Новосельцеву выжить после катастрофы в ожидании помощи. Об этом сообщила агентству "Интерфакс" главный врач Момской центральной районной больницы Ираида Харлампьева, куда доставили пострадавшего.

"Как нам рассказал Александр, у него с собой было пол-литра чая в термосе и 10 штук печенья. Пришлось и снег есть", - отметила собеседница агентства.

По словам пилота, его машина рухнула, так как в горах не хватило мощности двигателя, вертолет не смог подняться на нужную высоту.

Харламьева уточнила, что самолетом Ан-26 спасатели доставят пилота в Маган, а оттуда наземным транспортом в Якутск.

Как сообщалось, 29 сентября частный вертолет совершил жесткую посадку в Момском районе Якутии. Находившийся на борту капитан воздушного судна сообщил, что находится в ущелье и передал свои координаты. Воздушные поиски неоднократно приостанавливались из-за погодных условий. Наземная группа на вездеходах не прекращала поиски.

Утром 3 октября на место вылетел вертолет со спасателями службы спасения, которые с воздуха обнаружили капитана живым. Медпомощь ему не потребовалась.