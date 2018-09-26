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Володин заявил о правильности отказа от "депутатской пенсии" при самодостаточности

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал понять, что не намерен рассчитывать на "депутатскую пенсию".

"Считаю, что, исходя из тех доходов, которые у меня есть... Я неоднократно говорил, что правильно тем, у кого есть возможности и он самодостаточен, не рассчитывать на те надбавки, которые дает депутатство", - сказал Володин журналистам в среду.

Он отметил, что, скорее всего, многие депутаты, кто имеет такие доходы, "которые позволяют ему жить не только на депутатскую зарплату", имеют право отказаться от "депутатской пенсии", и это, по мнению спикера, было бы абсолютно правильно.

Он также отметил, что вопрос о назначении депутатских надбавок к пенсии может быть поставлен, только начиная с 65 лет. При этом, если депутат уже достиг 65 лет, он сможет получить по действующим правилам надбавки только после того, как закончатся его депутатские полномочия.

В июле информация о размерах пенсий и зарплат депутатов была официально раскрыта на сайте Госдумы. Средняя зарплата депутатов в 2018 году составляет 388 тысяч рублей, а пенсия - 46,6 тысяч рублей для тех, кто отработал не менее одного или двух созывов.

Володин тогда заявил на пленарном заседании, что размер пенсии был раскрыт официально "из-за того, что некоторые издания приводят неверные данные о пенсии, о том, что она якобы составит "несколько сотен тысяч".

"Те депутаты, который отработали в парламенте больше десяти лет, получат пенсию 63 581 рубль", - добавил Володин.

"Более того, мы с вами изменили законодательство, в рамках которого отменены нормы, которые ранее позволяли начислять пенсию в размере тех же 55% по итогам года исполнения депутатских полномочий. Сейчас начисление производится только по истечении сроков полномочий депутата, то есть пять лет. И было принято решение о том, что эта пенсия может быть начислена только по достижению 65 лет для мужчин и соответственно 63 лет для женщин-депутатов", - сказал Володин.

Депутат, который не отработал в Госдуме хотя бы один созыв полностью, то есть был депутатом меньше пяти лет, не получит "депутатской пенсии". Также такую пенсию не получают депутаты, которые были осуждены судом за совершение преступлений.

Депутат, которые отработает от пяти до десяти лет (один созыв длится пять лет) получит 55% денежного вознаграждения депутата Государственной Думы (55% от 84,7 тыс. рублей). Если депутат отработает свыше десяти лет - 75% денежного вознаграждения (75% от 84,7 тыс. рублей).

В сообщении на сайте Госдумы объяснялось, каким образом формируется эта "депутатская пенсия": сумма ежемесячной доплаты к пенсии и страховой пенсии по старости (инвалидности) с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии. То есть "депутатская пенсия" является не доплатой к пенсии по старости, а окончательной суммой, которую получит депутат на пенсии.

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Теги: Госдума, Вячеслав Володин

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